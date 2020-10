Trnava získala pre projekt EHMK 2026 ľudí, ktorí stáli za úspechom Košíc

Mesto Trnava získalo pre svoj zámer získania titulu Európskeho hlavného mesto kultúry (EHMK) 2026 ľudí, ktorí stáli za úspechom Košíc v roku 2013.

18. okt 2020 o 18:18 SITA

TRNAVA. Mesto Trnava získalo pre svoj zámer získania titulu Európskeho hlavného mesto kultúry (EHMK) 2026 ľudí, ktorí stáli za úspechom Košíc v roku 2013. S tímom, ktorý pracuje na tvorbe programového projektu kandidatúry, bude spolupracovať Zora Jaurová (PS), ktorá bola spoluautorkou a umeleckou riaditeľkou víťazného projektu Košice Interface 2013.

Spolupracovať bude aj Michal Hladký, jeden z autorov úspešného projektu Košíc z roku 2013. Trnava si za 22-tisíc eur objednala niektoré služby odborného konzultanta Mattijsa Maussena, ktorý spolupracoval pri pätnástich kandidatúrach uchádzačov o titul Európske hlavné mesto kultúry, jedenásť z týchto kandidatúr bolo úspešných.



Šéfom projektu Trnavy je Peter Cagala zo Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, v tíme sú aj riaditelia najdôležitejších kultúrnych inštitúcií v meste.



Okrem Trnavy už záujem zúčastniť sa na projekte avizovala aj Nitra, Hlohovec a viaceré ďalšie slovenské mestá. Držiteľ titulu získa okrem iných benefitov aj finančnú cenu Meliny Mercouriovej vo výške 1,5 milióna eur. Vybrané slovenské mesto bude mať „dvojičku“ z Fínska. Zatiaľ jediným slovenským Európskym hlavným mestom kultúry boli v roku 2013 Košice.

Výzvu na predkladanie prihlášok slovenských miest do akcie Únie Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026 zverejnilo ministerstvo kultúry koncom minulého roku. Mestá mali pôvodne svoje prihlášky podávať do 31. októbra, teraz je tento termín predĺžený do 15. decembra.

