Horror House Slovakia otvára svoje brány v Trnave. Vyhrajte dva lístky

Neopakovateľný zážitok môžete vyskúšať aj na vlastnej koži.

9. okt 2020 o 16:17 redakcia

TRNAVA. Pravý strašidelný dom na Slovensku opäť otvára svoje brány a vy si môžete vychutnať neopakovateľný zážitok.

Tentokrát si užije Season3 na ulici Šrobárova 665 v Trnave (v starom

Trnavskom cukrovare). Čaká na vás trikrát väčší priestor, viac hercov a úžasné efekty, ktoré vám vytvoria dokonalý a strašidelný zážitok, v ktorom nebudú chýbať zombíci, hororová atmosféra, úlohy, krik, strach, smiech a hlavne zábava.

Ak ste milovníkom adrenalínu a netradičnej zábavy, určite si nenechajte ujsť túto príležitosť a príďte na prehliadku strašidelného domu každú stredu, piatok a sobotu od 16. októbra do 30. novembra od 18:00 - 22:00 h.

Vstupy sú možné bez objednania a po skupinkách v zmysle aktuálnych opatrení. Vstupné: 19 eur dospelá osoba, 16 eur študent s preukazom ISIC.

Horror House navštívilo už niekoľko stoviek nadšencov a recenzie hovoria samé za seba. Viac informácii nájdete na webovej stránke http://horrorhouseslovakia.sk, na Facebooku Horror House Slovakia alebo na Instagrame: horrorhouseslovakia.

Práve teraz však môžete vďaka Horror House Slovakia a MY Trnava vyhrať dve vstupenky do Horror House Slovakia. Stačí, ak pod našim príspevkom na Facebooku MY Trnava označíte osobu, s ktorou by ste si najlepšie vychutnali tento strašidelný zážitok a jedného z vás 14. októbra vylosujeme. Poďte sa s nami báť!!!