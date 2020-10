Šéf odborov: V PSA sa robí sedem dní v týždni, ľudia sú vyčerpaní

Opäť sa nedohodli na raste platov. V automobilke PSA vyhlásili spor v kolektívnom vyjednávaní, východisko z tejto situácie sa bude po troch rokoch snažiť nájsť sprostredkovateľ.

6. okt 2020 o 9:59 Peter Briška

TRNAVA. Vedenie automobilky PSA sa nedohodlo s odborármi na raste miezd. Po siedmich kolách vzájomných rokovaní nenašli obe strany zhodu, bol vyhlásený spor v kolektívnom vyjednávaní.

Po troch rokoch vstúpi do hry opäť „sprostredkovateľ“, ktorého určí Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Milan Minárech, šéf odborov. (zdroj: (MM))

Zástupca generálneho riaditeľa PSA Trnava a riaditeľ výroby Martin Dzama sa prednedávnom vyjadril, že požiadavky odborov sú v rozpore s realitou, v ktorej sa nachádza automobilový priemysel a ekonomika aj v dôsledku koronakrízy.

Opísal aj návrhy, ktoré odborom ponúkli.

S otázkami sme sa obrátili na druhú stranu, presnejšie na predsedu OZ KOVO PCAS Milana Minárecha.

Čítali ste článok, ktorý prednedávnom uverejnila agentúra TASR? Vedenie automobilky tam hovorilo aj o návrhoch, ktoré vám ponúklo. A vy ste odmietli...

Priznám sa, že som chcel na tento článok okamžite reagovať. Nakoniec som si povedal, že to nemá význam. Samotným zamestnancom je to na smiech. Rovnako je na smiech, keď vedenie povie takéto slová.

Niečo v ich vyjadreniach nesedí?

Pravdivá v celom článku je jediná informácia. To, že vyjednávanie bude pokračovať za účasti sprostredkovateľa.

Čo zvyšok?

Ostatné veci sú veľmi „okrášlené“. PSA navrhuje zvýšenie miezd? Áno, 5 eur do jednej z prémií. 5 eur, ktoré nie sú ani isté. Na to, aby ich zamestnanec dostal, musí splniť niekoľko kritérií, ktoré, samozrejme, už vedenie nepovie. Individuálne zvyšovanie miezd je tak vzdialené realite, že je ako to veľkonočné vajíčko. Pekne vyzerá, ale vo vnútri je prázdne.

Hovorili aj o 14. plate...

Ten sme navrhovali my odborári na poslednom vyjednávaní. Vtedy sa to vraj nedalo. PSA robilo všetko preto, aby sa 14. plat nezaviedol.

Teraz ho idú ponúkať len preto, že je to pre podnik výhodné. Pokiaľ vláda SR nezmení Zákonník práce, tak zamestnávateľ si môže ušetriť nemalé finančné prostriedky. Takže len kvôli šetreniu nám ponúkli túto možnosť.

Na čom ste sa vlastne tentokrát nedohodli?