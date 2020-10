Deň architektúry si pripomenú v tomto roku len filmami

Prechádzka mestom ani tvorivé dielne pre deti sa neuskutočnia.

3. okt 2020 o 10:33 TASR

Piešťany. (Zdroj: By Palickap - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69056241)

PIEŠŤANY. Deň architektúry, ktorý sa v Piešťanoch koná každoročne počas prvého októbrového víkendu, bude mať z dôvodu protiepidemiologických opatrení inú podobu ako zvyčajne.

Obyvatelia i návštevníci kúpeľného mesta si môžu od pondelka (5. 10.) do stredy (7. 10.) užiť festival na filmovom plátne, plánovaná prechádzka mestom ani tvorivé dielne pre deti sa neuskutočnia.

Deviate pokračovanie festivalu je zároveň prvým ročníkom, ktorý sa uskutočňuje v spolupráci s mestským kultúrnym strediskom. Informovala o tom organizátorka podujatia Eva Rohoňová.

Dramaturgiu filmového festivalu zabezpečuje pražské združenie Kruh, ktoré chce tento rok poukázať na viaceré aktuálne témy, napríklad na problematiku dostupného bývania. Vstup na filmové projekcie je voľný do naplnenia povolených 49 miest.

Program v pondelok štartuje v kine Fontána premietaním filmu The Disappearance of Robin Hood, ktorý mapuje projekt sociálneho bývania v britskej metropole, v utorok (6. 10.) je na programe film What It Takes to Make a Home, zaoberajúci sa otázkou, akú úlohu hrajú architekti v problematike bezdomovectva a ako sa môžu mestá stať lepším domovom pre všetkých, a tiež dokument City Dreamers o štyroch najvýznamnejších architektkách 20. storočia. V posledný deň to bude film o diele amerického architekta Franka Lloyda Wrighta a snímka Push o globálnej kríze bývania.