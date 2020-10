Pripísal si viac ako dvesto štartov v druhej lige

Prešiel rukami trénerov Dušana Radolského či Ladislava Borbélyho.

2. okt 2020 o 18:55 Martina Radošovská

LEOPOLDOV. Nedávno sa v klube MTK Leopoldov rozlúčil vo veku 55 rokov so svojou bohatou hráčskou kariérou Ivan Hegedüš.

V posledných rokoch nenastupoval za A-mužstvo pravidelne, ale len v prípade potreby. Je však pevnou súčasťou Sivých Jastrabov, teda leopoldovských starých pánov a naďalej v klube pokračuje aj ako tréner mládeže.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vyše dvesto zápasov

K futbalu priviedol Ivana Hegedüša o päť rokov starší brat a, pochopiteľne, začal hrávať v rodnom Leopoldove, kde si prešiel mladšími a staršími žiakmi. V leopoldovskom doraste sa však dlho nezohrial a okolnosti ho dovideli do dorastu Spartaka Trnava, kde absolvoval dorastenecký vek a spoznal aj uznávaného trénera Dušana Radolského, ktorý viedol dorastencov spoločne s Alojzom Fandelom.

„S dorastom sme vtedy vyhrali druhú dorasteneckú ligu a postúpili do prvej. Zároveň som v dorasteneckom veku obliekol aj reprezentačný dres. Bol som vo výbere, kde boli hráči z Košíc, Nitry, Spartaka Trnava či Slovana Bratislava. Vtedy sme vycestovali do nemeckého Salemu. To bol v doraste nepochybne môj najkrajší zážitok,“ popísal Hegedüš.

Prečítajte si tiež: Na Cypre bol vo vojne s klubom. Godál chcel hrať za Trnavu, prečo to nevyšlo? Čítajte

Po doraste v Spartaku narukoval Ivan Hegedüš na vojnu, kde hral štvrtú ligu za VT České Budějovice. „Keď som sa vrátil z vojny v roku 1986, nastúpil som do Hurbanova, ktoré hralo 1. slovenskú národnú futbalovú ligu (dnešná druhá liga). Po tom, ako som sa oženil, som z Hurbanova odišiel, pretože som tu nebol úplne spokojný, málo som hrával a väčšinu času som trávil na lavičke. Prestúpil som do Dubnice, ktorá hrala nižšiu súťaž, teda 2. Slovenskú národnú futbalovú ligu, kde som bol dva a pol roka,“ pokračoval 55-ročný futbalista.

Po tomto angažmáne ho doviedla cesta do Levíc, kde strávil až deväť sezón a tento klub mu zároveň aj výrazne prirástol k srdcu.

„V Leviciach sme absolvovali dvakrát baráž o postup do najvyššej slovenskej futbalovej ligy, prvú s Humenným, druhú s Prievidzou. Bohužiaľ sme obe prehrali, čo mi bolo veľmi ľúto,“ pokračoval bývalý futbalista. Po odchode z Levíc odohral dve sezóny za Senec, nasledovala Kalná nad Hronom, Tekovské Lužany a návrat do rodného Leopoldova.

Šťastie na trénerov

Aj keď si Ivan Hegedüš nemal šancu pripísať štart v celoštátnej najvyššej lige, druholigových zápasov má na konte viac ako 200. Na jeho hráčskej