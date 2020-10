Pri verejnom obstarávaní ušetril kraj peniaze. Cestári opravia ďalšie cesty

Poslanci trnavského kraja zaradili do zoznamu tohtoročných investícií 17 úsekov ciest, dva mosty a jeden priepust.

2. okt 2020 o 12:37 SITA

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj opraví v tomto roku ďalších 17 úsekov ciest, ktoré pôvodne neboli zaradené do rozpočtu. Použije na ne 1,6 milióna eur, ktoré sa cestárom podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča podarilo ušetriť pri verejnom obstarávaní.

V niektorých prípadoch znížila súťaž predpokladané ceny rekonštrukcií na polovicu. Príjmová ani výdavková časť rozpočtu sa zaradením nových investičných akcií nezmení.



O každú zákazku Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja sa v lete uchádzalo v priemere deväť stavebných firiem. Podľa Viskupiča to pri niektorých cenových ponukách vyzerá tak, že firmám ide skôr o udržanie zamestnanosti ako o zisk.

Opravené budú úseky ciest vo všetkých okresoch kraja. Do zoznamu sa dostala napríklad cesta Špačince – Dolné Dubové v okrese Trnava, niekoľko úsekov ciest v obci Prašník v okrese Piešťany, ďalej cesta Senica – Kunov či Skalica – Mokrý Háj.

Okrem sedemnástich úsekov ciest sa do nového zoznamu investičných akcií dostali aj dve rekonštrukcie mostov a rekonštrukcia jedného priepustu pod cestou pri obci Tekolďany v okrese Hlohovec.



Spolu s pôvodne do rozpočtu zaradenými investíciami by podľa župana Jozefa Viskupiča malo byť do konca roku v Trnavskom samosprávnom kraji zrekonštruovaných približne 40 úsekov ciest II. a III. triedy.