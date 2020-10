Štát podľa ministra Doležala nevie pomôcť samosprávam s cestami

Ešte do konca roka chce prísť na vládu s návrhom na vznik Fondu cestnej infraštruktúry.

1. okt 2020 o 16:30 SITA

TRNAVA. Štát momentálne nemá možnosť pomôcť samosprávam s riešením vážnych dopravných problémov na cestách II. a III. triedy, ktoré výrazne presahujú ich finančné možnosti.

Článok pokračuje pod video reklamou

Riešenie sa našlo

Riešením by podľa ministra dopravy Andreja Doležala mal byť Fond dopravnej infraštruktúry, z ktorého by bolo možné spolufinancovať veľké projekty, na ktoré samosprávy peniaze nemajú. Takým je podľa neho aj riešenie dopravných problémov v Hlohovci.



„Práve na moste v Hlohovci by sme mohli pilotne vyskúšať fungovanie Fondu dopravnej infraštruktúry. Ešte do konca roka prídem na vládu s konkrétnou metodikou, ako by mal takýto fond fungovať a aby bol regionálne spravodlivý,“ povedal minister Doležal počas dnešnej návštevy Trnavského samosprávneho kraja.

Problémy sú v každom kraji

Dodal, že on sa nebude tváriť, že dopravné problémy samospráv sa ministerstva dopravy netýkajú. Cieľom nemá byť podľa neho to, aby štát niečo financoval namiesto samospráv, ale spolufinancovanie náročných projektov, ktoré presahujú možnosti samospráv.

Prečítajte si tiež V centre Piešťan pribudnú byty v Brečtanovej aleji Čítajte

Problémy ako v Hlohovci, na ktoré samosprávy rozpočtovo nestačia, sú podľa ministra dopravy v každom kraji.



V Trnavskom kraji je 11 úsekov ciest, ktoré sa dostali do stovky priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry. Podľa Doležala by sa ešte v tomto volebnom období malo dostať do prípravy alebo výstavby približne 50 až 60 priorít. Medzi nimi sú aj obchvaty Senice, Jablonice a Holíča. Podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča bude obchvat Holíča hotový do konca roku 2023.