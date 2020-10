Župa ponúka na predaj nehnuteľnosti, ktoré už nepotrebuje

V ponuke sú areály dvoch zrušených stredných škôl aj bývalé sídlo Trnavského osvetového strediska.

1. okt 2020 o 13:24 SITA

GALANTA. Trnavský samosprávny kraj ponúkne vo verejnej obchodnej súťaži na predaj areály bývalých stredných škôl v Zemianskych Sadoch (okres Galanta) a Voderadoch (okres Trnava), ďalej bývalé sídlo Trnavského osvetového strediska v Trnave a súbor nehnuteľností v Hornom Bare v okrese Dunajská Streda.

Riešili aj internát vo Voderadoch

Zaradenie tohto majetku na predaj schválili dnes na rokovaní v Galante krajskí poslanci. Kritériom pre vyhodnocovanie ponúk bude najvyššia ponúknutá cena, ale zvýhodnený bude zámer využitia budov vo verejnom záujme.

V prípade bývalého internátu vo Voderadoch si chce kraj podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča ustrážiť, aby slúžil na verejnoprospešné účely. Internát získala v minulom volebnom období do prenájmu súkromná spoločnosť, ktorá v ňom ubytovávala robotníkov, proti čomu sa postavilo vedenie aj obyvatelia obce Voderady.

Viskupič po nástupe do funkcie župana zmluvu zrušil, teraz by preferoval využitie na sociálne alebo zdravotné služby. Podľa starostky Anity Gajarskej tam už robotnícka budova nebude, pretože to neumožňuje zmenený územný plán.

Obec Voderady bude mať podľa Viskupiča svojho zástupcu v komisii, ktorá bude prípadné ponuky vyhodnocovať.

Minimálnu cenu neurčili

Rozsiahly súbor objektov a pozemkov v Zemianskych Sadoch po bývalom SOU poľnohospodárskom je na predaj už niekoľko rokov. Naopak, internát vo Voderadoch po bývalej strednej škole ponúka kraj prvýkrát.

Pri žiadnej z ponúkaných nehnuteľností nie je určená minimálna cena, kraj si však vyhradil, že v prípade nízkych ponúk objekt alebo pozemok nepredá.