Zariadenia na zhodnocovanie odpadov nepatria podľa Bročku do súkromných rúk

Ak budú spaľovne vlastniť súkromné spoločnosti, povedie to k absolútne nekontrolovateľnému rastu cien za odpady, varuje primátor Trnavy Peter Bročka.

6. okt 2020 o 12:41 SITA

TRNAVA. Slovensko by malo podľa primátora Trnavy Petra Bročku avizované financie z Európskej únie využiť na vybudovanie celoslovenskej siete zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov. Tieto zariadenia by podľa neho mali po vzore severských krajín zostať vo vlastníctve štátu a samospráv.

Viedlo by to k rastu cien

„Štát by mal jednoznačne zabrániť tomu, aby boli takéto zariadenia v súkromných rukách. Viedlo by to k absolútne nekontrolovateľnému rastu cien za odpady,“ povedal Bročka v súvislosti so zámerom súkromného investora, ktorý plánuje pri Trnave vybudovať zariadenie na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov.

Energetické zhodnocovanie odpadu má byť spojené s výrobou a dodávkou tepla pre odberateľov v okolí a elektrickej energie, ktorá bude dodávaná do distribučnej siete. V Trnave a okolí sa odpady momentálne len ukladajú na skládku, Európska únia pritom tlačí na zníženie objemu skládkovania odpadu na 10 percent do roku 2035.

Centrum cirkulárnej ekonomiky zamerané na spracovanie odpadov plánuje pri Trnave v katastri obce Zavar postaviť spoločnosť ewia CCE2. Ročne bude môcť spracovať až 230-tisíc ton odpadov pochádzajúcich prevažne z Trnavského kraja, časť prijatého odpadu sa vráti späť do výrobného procesu v podobe druhotných surovín.

Milióny eur

Spoločnosť v zverejnenom zámere odhaduje náklady na výstavbu na 190 miliónov eur. Začiatok výstavby predpokladá v polovici roku 2023, so začiatkom jeho prevádzky ráta v roku 2017. Prácu by v trojzmennej prevádzke malo nájsť až 200 ľudí. Zámer je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.



Skupina spoločností ewia má ambíciu postaviť na Slovensku až päť Centier cirkulárnej ekonomiky.