Odborári z KOZ protestovali proti vláde, tá by podľa nich mala investovať do miezd

Medzi účastníkmi protestného pochodu v Trnave boli aj niektorí predstavitelia strany Hlas – sociálna demokracia a Ľudovej strany Naše Slovensko. Tých však organizátori vytlačili mimo svojho územia.

29. sep 2020 o 19:27 SITA

TRNAVA. Odborári združení v Konfederácii odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR) dnes v Trnave na poslednom zo série naplánovaných šiestich protestných pochodov vyjadrili nesúhlas s navrhovanými legislatívnymi zámermi vlády, ktoré podľa nich budú mať negatívny sociálny dopad na zamestnancov.

Ostro kritizovali vládu a predovšetkým ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka. V čase krízy by podľa prezidenta KOZ SR Mariána Magdoška mala vláda investovať do miezd.

Odborári nesúhlasia so zmenou mechanizmu výpočtu minimálnej mzdy a jej stanovenou výškou pre rok 2021, s oddelením príplatkov od minimálnej mzdy, so zmenami stupňov náročnosti práce či so zmrazením príspevkov na stravovanie.

Predstaviteľov strán vytlačili

„Je pre nás neakceptovateľné, aby sa v čase krízy uťahovali opasky iba zamestnancom. Myslíme si, že práve v čase krízy má vláda investovať do rozvoja ekonomiky, do nových technológií, do inovácií, ale, samozrejme, aj do miezd, čo sa sekundárne objaví v domácej spotrebe,“ povedal na Hlavnej ulici v Trnave asi trom stovkám odborárov prezident KOZ Marián Magdoško. Predsedu vlády Igora Matoviča vyzval, aby sa stal gestorom obnovy sociálneho zmieru a aby zamedzil ministrovi Krajniakovi trestať odbory za obhajobu ústavného práva zamestnancov na primeranú mzdu.



Šéf OZ Kovo Emil Machyna vo svojom príhovore zaútočil na Moderné odbory, ktoré označil za falošných spasiteľov, ich predstavitelia podľa neho kolaborujú s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom a „možno aj s vládou“.



