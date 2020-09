Trnavský kraj trvá na vlastnom časopise, zadarmo ho budú dostávať všetky domácnosti

Časopis v tlačenej podobe má poskytnúť informácie aj tým ľuďom, ktorí nemajú prístup na internet a sociálne siete.

29. sep 2020 o 11:04 SITA

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj opakuje verejné obstarávanie na tlač a distribúciu svojho župného časopisu, ktorý má zadarmo dostávať asi 240-tisíc domácností, firiem a inštitúcií. Predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na 245-tisíc eur za štrnásť vydaní časopisu. Kraj hľadal dodávateľa už v auguste, obstarávanie však zrušil, pretože sa prihlásil len jeden uchádzač.

Zámerom je podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča informovať verejnosť o aktuálnom dianí v kraji a aktivitách Trnavského samosprávneho kraja. Časopis v tlačenej podobe má podľa neho poskytnúť informácie aj tým ľuďom, ktorí nemajú prístup na internet a sociálne siete. Jeho spravodajský obsah má byť doplnený o predstavovanie osobností kraja alebo tipy na zaujímavé miesta, čo súvisí so snahou župy viac propagovať domáci cestovný ruch.



Trnavský samosprávny kraj už časopis, ktorý bol doručovaný do každej domácnosti, vydával aj v minulých volebných obdobiach. Mal názov Rodný môj kraj, v každom vydaní bol úvodník vtedajšieho župana Tibora Mikuša. Viskupič periodikum po nástupe do funkcie označil za hanbu žurnalistiky a jeho vydávanie zrušil.



Nové periodikum má byť plnofarebné, má mať 16 strán formátu A4, v okrese Dunajská Streda a časti okresu Galanta sa ráta aj s jazykovou mutáciou v maďarčine. Zákazka je rozdelená na tri časti, zvlášť pre región Skalica a Senica, región Dunajská Streda a Galanta a región Trnava, Piešťany, Hlohovec.

