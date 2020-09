HIT UCM Trnava v domácej premiére víťazne

V 2. kole volejbalovej extraligy žien zaznamenali hráčky HIT Trnava v dueli proti VK Prešov prvú výhru v sezóne.

27. sep 2020 o 20:20 Igor Peterka

TRNAVA. Trnavčanky v mestskej športovej hale nezačali dobre. V prvom sete prehrávali so svojimi súperkami 0:4 aj 5:9, ale po skoncentrovaní úvodné dejstvo zvrátili a vyhrali 25:15. Podobný priebeh mali aj ďalšie sety.

V tom druhom HIT Trnava nezachytil úvod, Prešov viedol 6:1 aj 10:5, ale po dohovore trénera zapli domáce na vyššie obrátky, skóre otočili a vyhrali 25:19.

Tretí set bol najvyrovnanejší. Za stavu 11:17 sa už zdalo, že ho zvládnu Prešovčanky, ale domáce podobne ako v predošlých setoch lepšie zvládli záver a v záverečnom sete napokon triumfovali v pomere 25:21. K víťazstvu HIT Trnava prispeli zhodne 13 bodmi smečiarky Ivana Povrazníková a Zuzana Konárová a 12 bodov zaknihovala univerzálka Nina Vasková.

V treťom kole volejbalovej extraligy vycestujú Trnavčanky do Nitry, kde si zmerajú sily s domácimi hráčkami volejbalového klubu UKF. Zápas sa hrá v sobotu 3. októbra v športovej hale na Klokočine.

HIT UCM TRNAVA - VK PREŠOV 3:0 (15, 19, 21)

Pred 82 divákmi rozhodovali Pivarček a Gerboc.

Trnava: Konárová 13, R. Vojtechová 4, Vasková 12, Povrazníková 13, Límová 4, Grófová 1, libero Sedlářová (Sivičeková 2, Tomčíková 0, S. Ondrejková 1). Tréner: R. Filípek.

Prešov: Gécziová 3, Pisarčíková 8, Kotuličová 4, Paulínyová 4, Sviteková 1, Gavronová 6, liberá Nehilová a Šromovská (Novotná 0, Štieberová 2, Lukáčová 4). Tréner: R. Németh.

Hráčka zápasu za HIT Trnava: Zuzana Konárová.

Rastislav Filípek, tréner HIT Trnava: “Trošku sme nezachytili úvody prvých dvoch setov, potom sme sa museli doťahovať na súpera. Našťastie strednú a záverečnú pasáž sme zvládli a sety sme vyhrali rozdielom viac ako piatich bodov. V treťom sete sme zachytili úvod, ale prostrednú pasáž sme mali katastrofálnu. Mohutným záverom sme to stiahli na svoju stranu a vyhrali hladko 3:0. Čakali sme vyššiu návštevu, ale verím, že tí, ktorí prišli, odchádzali spokojní. Budúci týždeň hráme v Nitre, s ašpirantom na medailu a finále. Do zápasu musíme ísť veľmi odvážne a agresívne, na hranici rizika, aby to dopadlo pre nás dobre.”