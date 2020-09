Dane rozhádali mesto, podstatne viac má platiť župa i nemocnica

Minuloročné zvyšovanie dane z nehnuteľností v plnom rozsahu zasiahlo aj kultúrne či zdravotné zariadenia.

25. sep 2020 o 7:11 Peter Briška

TRNAVA. Ešte v 18. storočí Benjamin Franklin, známa postava amerických dejín, vyhlásil, že jediné istoty na tomto svete sú dane a smrť. V dnešnej dobe to platí dvojnásobne.

Zvýšenie dane z nehnuteľnosti v Trnave odsúhlasili mestskí poslanci ešte v decembri. Od tohto roku preto zaplatia niekoľkonásobne viac aj školy, zdravotné či kultúrne inštitúcie.

Napríklad Divadlo Jána Palárika až o 11-tisíc eur, fakultnej nemocnice s rozľahlým areálom sa to dotkne ešte hlbšie, v rozpočte musí nájsť 117-tisíc eur.

Nepopulárne rozhodnutie

Primátor Peter Bročka sa pre nás v nedávnom rozhovore vyjadril, že rapídne zvýšenie daní nebolo ľahké rozhodnutie, a hlavne nepopulárne.

„Ale stojím si za ním. Aj v súvislosti s koronakrízou nám to pomáha udržiavať investície na vysokej úrovni. A to je to, o čom sa bavíme. O udržaní investičného potenciálu a zvyšovaní kvality života pre všetkých. Že sa tu buduje, že sa tu stavia, že sa tu opravuje. Sú mestá, ktoré sa neposúvajú nikam alebo veľmi pomaly. Ale to rozhodne nie je prípad Trnavy,“ povedal Bročka.

Navrhnú zníženie

Na najbližšom zastupiteľstve navrhne trojica mestských poslancov, ktorí v decembri hlasovali proti, výrazné zníženie dane z nehnuteľností práve pre školské a zdravotnícke zariadenia, kultúrne inštitúcie a hasičov v Trnave.

„Skokové zvýšenie dane z nehnuteľnosti, ktoré nám naordinovala Lepšia Trnava, zasiahlo rozpočet každej rodiny i firmy v našom meste. Napokon, samotní obyvatelia naň reagovali najväčšou petičnou akciou v histórii samosprávy a označovali ho za neodôvodnené, necitlivé a neodkomunikované,“ povedal na úvod mestský poslanec Rastislav Mráz.