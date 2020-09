Beskid: Chceme byť stimulačným bodom pre Trnavu, kraj i Slovensko

Až do polovice novembra je v Galérii Jána Koniarka výstava Antroporary. Štrnásť mladých autorov vám poodhalí vnímanie súčasnosti. V Koppelovej vile vystavujú aj Kochan a Bartošová.

26. sep 2020 o 9:41 Peter Briška

TRNAVA. Váza s očami, Oranžové trojičky či Unavená ružová maska. Na otvorenie výstavy Antroporary prišli minulý štvrtok (17. september) do Galérie Jána Koniarka v Trnave.

Medzinárodný výstavný projekt reaguje na antropocentrické a antropologické tendencie, motívy, prvky v podaní súčasnej mladej generácie.

Sonda do umenia

„Výstava je sondou do súčasného vizuálneho umenia doma aj v zahraničí a reflektuje antropologické témy. Reaguje na aktuálne témy vo vizuálnom umení, ktoré reflektuje témy tela a figurácie a zároveň odkrýva viaceré subtémy, ktoré s nimi súvisia,“ povedal na úvod Michal Stolárik, kurátor.

Výstava mala byť ešte v máji, pre pandémiu ju museli odložiť. Zorganizovať ju bolo náročné.

Antroporary prechádza naprieč viacerými médiami – maľba, socha, inštalácia, videoart, film či zvukový záznam, ktoré reflektujú vybrané témy, ktoré priamo súvisia s telom, telesnosťou a človekom. Pri samotných dielach chýbajú štítky, bol to zámer kurátora.

„Aby nikto nevedel, či ide o Slováka či Čecha, zrušilo to hranice. A záver je taký, že mladí umelci z rôznych krajín majú približne spoločný spôsob vnímania súčasnosti,“ popísal Vladimír Beskid, riaditeľ GJK. Podľa neho bolo tento projekt určite náročné zorganizovať. Aj pre opatrenia.

„Ale trvali sme na medzinárodnej účasti. Preto, aby sa naši umelci vedeli konfrontovať so stredoeurópskym kontextom,“ dodal Beskid. Výstavy sa snaží „vybalansovať“ generačne, teritoriálne a priebežne doplniť medzinárodný charakter. Také by chceli zorganizovať aspoň trikrát do roka.

„Chceme byť stimulačným bodom pre Trnavu, kraj i celé Slovensko. Skvelá účasť dnes iba potvrdila, že ľudia o umenie majú záujem a chcú chodiť na takéto akcie,“ skonštatoval.

A obstáli Slováci v medzinárodnej konfrontácii? „Myslím si, že áno, mladá generácia zaujímavo reflektuje súčasné spoločenské témy,“ odpovedal Beskid.

Jeho favorit

Za svojho favorita označil zástupcu najmladšej generácie českých maliarov Vojtecha Kovaříka.

Vo svojich dielach kontinuálne spracováva a aktualizuje večné príbehy z gréckej mytológie. „Veľké figurálne maľby, zvláštna štylizácia, pre mňa bol veľkým sviežim prekvapením,“ uviedol Beskid.

V Koppelovej vile sú ďalšie dve výstavy. Andrea Bartošová – Za oknom a Martin Kochan – Od emócií k tvaru.

Antroporary si môžete pozrieť až do 15. novembra. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.