Na svoj hviezdny moment nezabudne

V pohárovom zápase sa Spartak Trnava predstavil na pôde piatoligistu zo Zvončína. Z gólu domácich sa tešil mladý útočník Jonatán Rumpel.

22. sep 2020 o 10:15 Martina Radošovská

ZVONČÍN. V rámci 3. kola Slovnaft Cupu čakal na piatoligistu zo Zvončína veľký futbalový sviatok. Na domácom ihrisku a dobre upravenom trávniku privítali súpera zo Spartaka Trnava.

Bohatá divácka kulisa

Hoci prvoligista bol nad ich sily a bez problémov naplnil papierové predpoklady, na tento zápas nezabudne nikto z domácich hráčov, najmä 21-ročný útočník Jonatán Rumpel, ktorý strelil Spartaku gól.

V 18. minúte otvoril skóre spartakovský legionár Yusuf, domáci museli vystriedať zraneného brankára Strmenského a následne sa spustila lavína na bránu domáceho Zvončína.

Po prvom polčase svietil na tabuli stav 0:4, po zmene strán pridal Spartak ďalších šesť gólov. Takmer osemsto divákov potešil spomínaný zásah domácich na 1:8, ale Spartak nakoniec vyhral vysokým rozdielom 1:10.

„Hrať proti Spartaku Trnava bol skvelý pocit, pretože sme odmalička chodievali, či už s kamarátmi, alebo rodinou, na domáce zápasy, kde sme sledovali Vlaska, Mikoviča, čo boli práve tí hráči, proti ktorým som sa v tomto zápase mal možnosť postaviť a išiel som do toho s pocitom užiť si to.

Keď mám však povedať pravdu, pred pohárovým zápasom som úplne zabudol, že budeme hrať s Trnavou, až keď som v utorok išiel na tréning a videl som krásne upravený trávnik, začal som sa na zápas nesmierne tešiť,“ popísal pocity zo zápasu strelec jediného domáceho gólu Jonatán Rumpel. Napriek vysokej prehre sa domácim hráčom nestrácal úsmev z tvárí.

Výborná atmosféra

Za stavu 0:8 sa v 70. minúte blysol pred peknou diváckou kulisou presným zásahom do brány spartakovcov domáci Rumpel.

„Gól padol po našej brejkovej situácii, kedy akciu naštartoval Adam Lošonský, následne prihral Matúšovi Klenkovičovi a ten ma už našiel medzi hráčmi Spartaka. Ja som sa už len snažil čo najskôr dostať loptu do siete. Bol to neskutočný pocit, pretože streliť gól Trnave, ktorá má tak bohatú históriu v slovenskom futbale a takú fanúšikovskú základňu, akú má, je priam nereálne.

Musím však poďakovať celému tímu za pozitívnu energiu, ktorá je v šatni a za celú akciu, ktorá predchádzala gólu. Tento náš jediný gól bolo také malé poďakovanie za organizáciu tohto stretnutia v neľahkej situácii, ktorá práve panuje na Slovensku,“ popísal gól a aj pocity, ktoré s ním prišli, Rumpel.

Počas celého zápasu bolo cítiť na zvončínskom štadióne dobrú atmosféru a diváci, hlavne tí domáci, si zápas nepochybne užili.

„Atmosféra bola vynikajúca, potlesk pri nástupe, pri každom góle, a bolo jedno, či to bol Spartak, alebo my, taktiež potlesk divákov na konci stretnutia, takto by mala vyzerať atmosféra na štadiónoch. Každému by sa lepšie hralo. Touto cestou by som chcel poďakovať divákom, ktorí boli na zápase, za podporu zvončínskeho futbalu,“ pokračoval mladý útočník.

Jonatán Rumpel je odchovancom Hrnčiaroviec nad Parnou, no v mládežníckom veku si prešiel Lokomotívou Trnava a dokonca aj spomínaným Spartakom. S trnavským brankárom Dominikom Takáčom sa Jonatán pozná ešte od žiackych čias, kedy proti sebe hrávali, on za Galantu a Rumpel za Lokomotívu Trnava.

„Spartak vnímam ako klub veľmi pozitívne. Síce sa im v lige teraz nedarí podľa predstáv, ale myslím si, že postupom času sa to zlepší. Začínajú zapracovávať mladých odchovancov, aj keď si osobne myslím, že by sa to dalo ešte na väčšej báze. Nakoľko som bol v mládežníckom veku v Spartaku, viem, ako to je. Určite by som uprednostňoval chalanov z Trnavy s pravým trnavským „srdiečkom“. Veľa mladých a talentovaných hráčov odchádza do Rakúska a myslím si, že to je veľká škoda.“

Majú tie najvyššie ciele

Aktuálna sezóna je pre Jonatána Rumpela treťou v drese Zvončína. Mužstvo má v piatej lige tie najvyššie ambície, ktoré dokazovalo už minulú, predčasne ukončenú sezónu. Momentálne im v tabuľke patrí tretie miesto.

„V lige sa budeme snažiť bojovať o postup. Pred nami sú kvalitné mužstvá ako Piešťany a Horná Krupá, ale myslím si, že nič nie je stratené, pretože s každým súperom budeme hrať ešte trikrát a bodov sa dá nazbierať veľa,“ dodal mladý útočník, ktorý sa v závere rozhovoru chcel aj poďakovať.

„Chcel by som sa poďakovať môjmu otcovi za to, že ma podporuje a v neposlednom rade pánovi Holovičovi, Klenkovičovi a celému tímu, ktorý stojí za organizáciou zvončínskeho futbalu.“