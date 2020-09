V Trnavskom kraji doposiaľ sčítali 56 percent domov a bytov

Výsledky pomôžu strategicky plánovať rozvoj miest a obcí.

21. sep 2020 o 9:59 TASR

TRNAVA. V Trnavskom kraji ku koncu augusta sčítali 56 percent domov a bytov. TASR o tom zo Štatistického úradu SR informovala hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder.

Spomedzi miest nad 10.000 obyvateľov má najvyšší, 80,7-percentný podiel rozpracovania Senica. "Mesto získa ucelený prehľad o domoch, bytoch a bytových podmienkach v meste. Údaje získané počas sčítania nie sú pre samosprávu ničím novým alebo prekvapujúcim. Plány výstavby obecných bytov, posilnenie infraštruktúry, dopravy, mestská zeleň - to všetko sú oblasti, v rámci ktorých mesto strategicky a priebežne plánuje rozvoj a investície," uviedol primátor mesta Senica Martin Džačovský.

Do sčítania je v kraji zapojených 251 obcí, pričom už desať z nich zaznamenalo do elektronického systému sčítania 100 percent domov a bytov. Sú to obce Banka, Chtelnica, Veselé, Bílkove Humence, Horné Otrokovce, Šalgočka, Tekolďany, Dubovany, Koplotovce, Vojka nad Dunajom.

"Na sčítanie sme si vyhradili jeden nestránkový deň v týždni, trvalo nám to približne 12 týždňov. Zúčastnili sa na ňom dvaja pracovníci. Zistené štatistické údaje môže obec využiť pri smerovaní rozvoja a pohyblivosti demografických údajov. Sčítaním vznikne prehľad o vývoji obce, či výstavba napreduje a aký je dlhodobý predpoklad záujmu usadiť sa v našej lokalite," doplnila starostka obce Banka v okrese Piešťany Tatiana Julinyová.

Prvá fáza sčítania, realizovaná v spolupráci so samosprávami, sa zameriava na sčítanie domov a bytov. Mestá a obce počas približne deviatich mesiacov prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje zhruba o troch miliónoch bytov na Slovensku. Samotné sčítanie domov a bytov sa realizuje od 1. júna tohto roka do 12. februára 2021. Do sčítania domov a bytov sú zapojené všetky obce SR v celkovom počte 2927. K 31. augustu bola sčítaná takmer polovica bytov na Slovensku. Po prvej fáze sa od 15. februára 2021 začne sčítavanie obyvateľov, trvať má do 31. marca.