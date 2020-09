V Trnave otvoria veľkokapacitné odberové miesto na COVID-19

Predpokladaná denná kapacita odberového miesta je 120 odberov.

16. sep 2020 o 16:28 SITA

TRNAVA. Veľkokapacitné mobilné odberové miesto na COVID-19 otvorí vo štvrtok 17. septembra Fakultná nemocnica v Trnave.

Nachádza sa na parkovisku na Dohnányho ulici oproti urgentnému príjmu nemocnice, zostavené je z troch kontajnerov. Predpokladaná denná kapacita odberového miesta je 120 odberov.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí začiatkom septembra avizoval otvorenie takýchto veľkokapacitných odberových miest v každom krajskom meste.



Prvý kontajner slúži podľa hovorcu nemocnice Mateja Martoviča na registráciu pacientov, ktorí musia mať pri sebe COVID pass, v ďalších dvoch kontajneroch sa cez odberové okienka budú vykonávať samotné odbery. Tie sa budú robiť každý deň od pondelka do piatku vždy od 7:30 do 15:30 a počas víkendu od 7:30 do 13:30.



Na testovanie s COVID passom sa možno prihlásiť cez mobilnú aplikáciu MojeeZdravie, cez webstránku korona.gov.sk, cez obvodného lekára alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva. COVID pass je podmienkou vyšetrenia.



Prvé veľkokapacitné mobilné odberové miesto uviedli do prevádzky v Bratislave, nasledovali ďalšie v Trenčíne, Nitre a Banskej Bystrici.

