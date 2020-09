Krajinský most v Piešťanoch po rekonštrukcii slávnostne otvorili

Celkovo sa zrekonštruoval približne 700-metrový úsek cesty a 260-metrový most.

14. sep 2020 o 18:42 TASR

PIEŠŤANY. Krajinský most v Piešťanoch a časť cesty II/499 v približnej dĺžke jedného kilometra po rekonštrukcii, ktorá trvala od 28. septembra 2019, odovzdali do užívania.

Rekonštrukcia z eurofondov

Celkovo sa zrekonštruoval približne 700-metrový úsek cesty a 260-metrový most. "Zlepšila sa kvalita cesty a celková protišmyková odolnosť asfaltu. Boli nainštalované moderné zabezpečovacie prvky. Zrenovovaná bola aj spodná časť mosta vrátane tej časti, ktorá sa nachádza pod hladinou rieky Váh," uviedol predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.

Rekonštrukcia sa uskutočnila v rámci projektu financovaného z eurofondov. "Za dielo bolo zaplatené 1,9 milióna eur a zhotoviteľ, spoločnosť Swietelsky, postupoval v súlade so zmluvou a jej dodatkami. Celkový harmonogram bol stanovený na päť mesiacov. Ambíciou bola rekonštrukcia s čo najmenším zásahom do dopravy, aj keď vieme, že to malo aj trecie miesta," doplnil predseda kraja.

Oprava lávky

"Z hľadiska výstavby bolo veľmi dôležité, aby sme opravili aj tie časti, ktoré sa nachádzajú pod vodnou hladinou. Podarilo sa nám znížiť hladinu vody v rieke o jeden meter, a tým sme boli schopní sanovať aj tie časti, ktoré boli narušené a bolo ich treba zabetónovať. Stihli sme to za 53 dní od 23. júla do 11. septembra," uviedol k rekonštrukcii mosta zástupca zhotoviteľa Juraj Marko.

Samosprávny kraj okrem samotnej rekonštrukcie mosta prispeje aj na opravu lávky na Krajinskom moste približne do výšky 200.000 eur. "Lávku sme museli zatvoriť zo statických dôvodov, keďže bola nebezpečná pre chodcov a cyklistov. Ide o hlavný ťah cez Váh. Okrem kraja máme aj ďalších partnerov a som rád, že rekonštrukcia bude čo najskôr dokončená," uviedol k lávke primátor mesta Piešťany Peter Jančovič.