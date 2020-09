Trnava ráta s výpomocou od rezortu financií

Vedenie radnice plánuje použiť peniaze na refundáciu výdavkov určených na mestskú autobusovú dopravu.

14. sep 2020 o 10:49 SITA

TRNAVA. Mesto Trnava sa bude uchádzať o návratnú finančnú výpomoc od ministerstva financií vo výške takmer 1,5 milióna eur. Vyplýva to z návrhu tretej aktualizácie tohtoročného mestského rozpočtu.

Dotácie pre samosprávy

Peniaze sú určené na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie COVID-19. Trnava ich plánuje použiť na refundáciu výdavkov na mestskú autobusovú dopravu.

Prvá splátka návratnej finančnej výpomoci by bola hradená v roku 2024, posledná do 31. októbra 2027. Ministerstvo financií ráta s tým, že v tom čase by už príjmy samospráv mali byť konsolidované.

Primátori Nitry Marek Hattas a Hlohovca Miroslav Kollár (obaja Za ľudí), ktorí sú aj poslancami Národnej rady SR, však na rokovaní svojich mestských zastupiteľstiev hovorili o prísľube z rezortu financií, podľa ktorého by sa v budúcnosti tieto bezúročné výpomoci mohli zmeniť na dotácie pre samosprávy.

Výpadok dane z príjmov

Obec a vyšší územný celok môžu prijať návratnú finančnú výpomoc, ak celková suma ich dlhu neprekročí 50 percent skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok neprekročí 25 percent skutočných bežných príjmov z predchádzajúceho rozpočtového roka.

V prípade Trnavy je podľa navrhovanej aktualizácie rozpočtu celková čiastka dlhu k 31. decembru 2020 vyrátaná na menej ako 17 percent.

Výpadok dane z príjmov fyzických osôb oproti schválenému rozpočtu verejnej správy na rok 2020 predstavuje na Slovensku podľa júnovej prognózy ministerstva financií v prípade obcí čiastku viac ako 120 miliónov eur a v prípade vyšších územných celkov čiastku 52 miliónov eur.



Vláda vyhradila na poskytovanie bezúročných pôžičiek samosprávam takmer 200 miliónov eur. Obce a vyššie územné celky môžu o návratnú finančnú pomoc žiadať do 31. októbra 2020.