Bystrík: Neviem, či budem ešte v šesťdesiatke skákať na pódiu salto

Porozprávali sme sa s trnavským spevákom Bystríkom. Prezradil, ako trávil karanténu, čím by sa živil, ak by si nezamiloval hudbu, ale aj to, ako u neho prebieha tvorivý proces či stretnutia s fanúšikmi.

13. sep 2020 o 14:05 Peter Briška

Bystrík Červený. (Zdroj: Peter Briška)