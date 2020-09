Dvadsať hráčok odišlo zo Spartaka Trnava a začalo v novom klube

Za Pečeňady hrajú druhú ligu pod vedením trénera Igora Gažoviča.

11. sep 2020 o 18:37 Martina Radošovská

PEČEŇADY. V klube ŠK 2011 Pečeňady prišlo pred sezónou k viacerým výrazným zmenám. Jednou z nich je obmena na trénerskej lavičke, kde dlhoročného kouča Mária Adamčíka vystriedal Igor Gažovič, ktorý je známy najmä z pôsobenia pri spartakovských ženách. S tým súvisí aj druhá zásadná zmena v klube, kde sa okrem mužov a mládeže začal hrať práve aj ženský futbal.

Začiatkom júla vydal klub Spartak Trnava, pod ktorého hlavičkou funguje aj ženský futbal, stanovisko k aktuálnej situácii. Ženská sekcia Spartak Trnava však pôsobí ako samostatná jednotka pod vlastným vedením.

AJ TOTO SA DOZVIETE V ROZHOVORE • Čo spôsobilo odchod dvadsiatich hráčok. • Ako prišlo k spolupráci s klubom ŠK 2011 Pečeňady. •Ako tréner Igor Gažovič hodnotí druhú ženskú ligu. • S akými cieľmi vstúpil ženský tím Pečeňád do novej sezóny. •Prečo sa hráčky cítia pod tlakom. •Či je ťažké pre trénera prepnúť sa zo ženského na mužský futbal.

Začiatkom júla z kádra, ktorý hráva prvú ženskú ligu, ohlásilo odchod viacero hráčok, ktorých počet bol najskôr šestnásť, napokon sa však ešte navýšil na dvadsať. Dôvodom mali byť nezhody medzi vedením a samotnými hráčkami, spôsobené plánovanou výmenou trénera Igora Gažoviča, ako aj zadefinovaním nových požiadaviek a cieľov do novej sezóny, či už v rámci tréningového, alebo zápasového procesu.

„Snahou všetkých zainteresovaných, či už v občianskom združení, alebo mimo neho, s podporou samotného klubu FC Spartak, je už niekoľko rokov posúvať úroveň ženského futbalu v Trnave stále vyššie, o čo sa budeme usilovať aj v budúcnosti, pričom nároky na samotné hráčky všetkých vekových kategórií sa tým budú prirodzene zvyšovať. Odchod spomínaných hráčok z klubu nevnímame dramaticky, naopak, berieme to ako novú výzvu, s maximálnym rešpektom k rozhodnutiu hráčok, ktoré považujeme za ich legitímne a slobodné rozhodnutie,“ znelo stanovisko vedenia, pričom poďakovalo hráčkam za reprezentáciu klubu.

Tréner Igor Gažovič s hráčkami. (zdroj: Martina Radošovská)

Ozvali sa aj hráčky

Občianske združenie Spartakovské ženy krátko po reakcii a objasnení situácie klubom prinieslo názory aj od samotných hráčok, ktoré sa z tímu rozhodli odísť.

„V prvom rade chceme podotknúť, že sme vždy reprezentovali klub najlepšie, ako sme vedeli a s hrdosťou sme nosili znak Spartaka na hrudi. Je nám všetkým nesmierne ľúto, že sa to všetko končí naším odchodom, sme však amatérske hráčky, ktoré majú povinnosti bežných ľudí. Musíme chodiť do práce, do školy, na brigády, niektoré máme už svoje vlastné rodiny a deti. Niektoré si musíme zarobiť na bývanie či na brigádach popri štúdiu. Preto nároky, ktoré mali byť na nás kladené, boli pre mnohé nereálne,“ začína stanovisko hráčok.

Ďalej sa vyjadrili k tomu, že s vedením, respektíve s koordinátorkou ženskej sekcie, nedokázali nájsť kompromis. Ďalším zásadným dôvodom bol už spomínaný odchod trénera či zvýšené nároky hlavne v tréningovom procese.

„Kompromis sa nenašiel, na potreby hráčok sa ohľad nebral. To vyvrcholilo až do odchodu celého ženského kádra. Ako je už spomínané v našom vyjadrení, každá jedna hráčka máme prácu alebo brigádu, každá študujeme, väčšinou vysoké školy mimo Trnavy. Futbal hráme pre radosť z hry a pre kolektív, ktorý sme dokázali spolu s trénerom vytvoriť. Stalo sa, čo sa stalo a všetok pôžitok z hry nám mal byť vzatý, mali sme futbal začať brať ako povinnosť. A to nie je to, po čom naše srdcia túžili. Futbal sa nerobí od stola, treba poznať situáciu v kabíne a možnosti jednotlivých hráčok. Naším vyjadrením nechceme nikomu vnútiť náš názor, nechceme ukazovať, kto je dobrým alebo zlým. Chceme ukázať fanúšikovi aj náš uhoľ pohľadu a je to už na každom individuálne, aký názor si vytvorí,“ písalo sa ďalej v stanovisku hráčok.

Momentka zo zápasu Pečeňady – Komárno. (zdroj: Martina Radošovská)

Začali od začiatku

Spartakovské ženy síce z kádra odišli, no s futbalom sa definitívne nerozlúčili, len svoju činnosť preniesli pod klub ŠK 2011 Pečeňady, kde začali písať nový začiatok pod vedením trénera Igora Gažoviča. Ten má momentálne k dispozícii dvadsaťčlenný tím, všetko bývalé hráčky Spartaka Trnava.

Ako dodáva tréner Gažovič, k spolupráci s klubom prišlo len náhodou, ale v tom správnom čase. „Klub ma oslovil, či by sme sa nedohodli na spolupráci pri mužskom tíme, ktorý pôsobí v šiestej lige oblastnej súťaže, zároveň sa pre myšlienku ženského družstva nadchli a podporili ju,“ ozrejmil kouč.