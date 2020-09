Trnava plánuje nakúpiť sto parkovacích automatov

Majú byť odolné voči vandalizmu aj vplyvom počasia.

10. sep 2020 o 9:49 SITA

TRNAVA. Mesto Trnava vyhlásilo verejné obstarávanie na sto parkovacích automatov, ktoré umožnia vykonať platbu za dočasné parkovanie motorových vozidiel.

Predpokladaná hodnota zákazky je vyčíslená na 1,4 milióna eur, v cene je aj montáž, softvér a uvedenie automatov do prevádzky. Trnava má záujem uzatvoriť rámcovú zmluvu na štyri roky, počas tohto obdobia by si parkovacie automaty objednávala podľa potreby.



„Parkovací automat musí byť vybavený možnosťou zadávania evidenčného čísla vozidla pri nákupe parkovacieho lístka a možnosťou platby za vykonané transakcie mincami, kartou kontaktne aj bezkontaktne, mobilom, hodinkami a inými zariadeniami,“ dala si Trnava do podmienok.

Všetky časti automatov majú byť odolné voči vplyvom počasia, ale aj vandalom a grafiťákom. Parkovacie automaty majú byť multifunkčné. Okrem toho, že umožnia hotovostnú aj bezhotovostnú platbu, majú mať prípravu aj na možnosť platby za iné služby, napríklad za vstupenky do divadla, kina, na koncerty alebo iné podujatia.

Trnava si dlhodobo poplatky za parkovanie vyberá sama, bez externých firiem, celý príjem tak ide do rozpočtu mesta. V ostatných rokoch sa čiastka za parkovanie pohybuje okolo milióna eur ročne.

Na nákup nových parkovacích automatov má trnavská radnica v rozpočte na tento rok vyčlenených 200-tisíc eur. Nové parkovacie automaty majú postupne nahrádzať staré, využiť ich bude možné aj v nových zónach s plateným parkovaním.