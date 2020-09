V Malom Berlíne budú diskutovať o nájomnom bývaní

Nezisková organizácia Bronco organizuje vo štvrtok (17. september) o šiestej večer diskusiu o nájomnom bývaní.

9. sep 2020 o 14:45 (R)

TRNAVA. Vedeli ste, že až 74 % mladých ľudí vo veku 18 až 34 rokov žije na Slovensku so svojimi rodičmi? Je to najvyšší podiel v Európskej únii. V našej krajine je vlastné bývanie pre mnohých finančne nedostupné. Slovenské domácnosti minú 50 – 56 % svojich príjmov práve na bývanie a ceny bývania stále stúpajú.

Problémy majú aj starší

S dostupným bývaním majú problém i starší ľudia a ľudia v rozličných zraniteľných životných situáciách (napríklad matky samoživiteľky, ľudia vo finančnej núdzi). Napriek štatistikám a stále sa zvyšujúcej cene bývania chýba dostatok mestských nájomných bytov.

Ich výstavba bola jednou z tém, ktoré sa riešili v povolebných diskusiách. Aj Trnava oznámila svoj zámer zvýšiť počet nájomných bytov na svojom území. Ako však na to? A na aké skupiny obyvateľov by sa mala bytová politika zamerať? Na tieto a mnohé iné otázky skúsime spoločne zodpovedať.

Zaujímaví hostia

Pozvanie do diskusie prijal expert na nájomné bývanie Martin Freund z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, Alena Vachnová z Nadácie DEDO z Košíc, ktorá sa zameriava na budovanie komplexných služieb pre jednotlivcov a rodiny v núdzi a Eva Nemčovská, viceprimátorka mesta Trnava, do ktorej kompetencií okrem iného patrí činnosť sociálneho odboru mestského úradu. Diskusiu povedie Miroslava Hlinčíková z Bronco n.o. a Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.

Podujatie sa uskutoční v kultúrnom centre Malý Berlín.