V Trnave je toľko reklamy, že by pokryla dve futbalové ihriská

Najväčšie koncentrácia reklamy je v mestskej časti Trnava – stred, nasledujú mestské časti Trnava – východ a Trnava – juh.

9. sep 2020 o 9:02 SITA

TRNAVA. Reklamné zariadenia v Trnave zaberajú plochu s rozlohu 12 500 metrov štvorcových, čo je v prepočte asi tisíc bilbordov štandardných rozmerov (2,5 x 5 metrov) alebo plocha približne dvoch futbalových ihrísk.

Najväčšie koncentrácia reklamy je v mestskej časti Trnava – stred, nasledujú mestské časti Trnava – východ a Trnava – juh. Vyplýva to z analýzy dát o reklamných zariadeniach, ktorú spracovalo občianske združenie Alvaria. Jej autor Lukáš Jankovič pripomína, že dáta pochádzajú z otvorených zdrojov zverejnených samosprávou, preto analýza pokrýva len legálne reklamné zariadenia.



Najviac reklamnej plochy sa nachádza na plachtách (44 %), ďalej na jednostranných bilbordoch (takmer 24 %), iných reklamných plochách a na označeniach prevádzok.

Spomedzi ulíc je podľa analýzy najviac tzv. vizuálneho smogu na Clementisovej, kde je až tisíc metrov štvorcových reklamných plôch, nasledujú ulice Hlboká (724), Veterná (711), Zelenečská (709) a Kollárova (662). Ide o hlavné cestné ťahy mesta, preto sa vysoká koncentrácia reklamných zariadení na týchto uliciach podľa autora analýzy Lukáša Jankoviča dala očakávať.

Trh s reklamnými zariadeniami v Trnave je veľmi rozdrobený, radnica registruje až 648 žiadateľov o povolenie reklamnej stavby, sú nimi obchody, ktoré majú reklamné tabule pred svojou prevádzkou, ale aj reklamné agentúry a ďalšie podnikateľské subjekty.

Dvadsať najväčších vlastníkov reklamných plôch platí mestu približne 40-tisíc eur ročne, pričom tieto príjmy mali v rokoch 2018 a 2019 klesajúcu tendenciu. To môže byť podľa Jankoviča spojené s redukovaním reklamnej plochy v meste, ale z analyzovaných dát to nie je možné celkom presne potvrdiť.



Občianske združenie Alvaria združuje tím analytikov, programátorov, junior výskumníkov a expertov na spracovanie a vizualizáciu dát z rôznych registrov, ale tiež zapája komunity a dobrovoľníkov do vývoja IT riešení, ako aj tvorby verejných politík v oblasti otvorených dát na národnej a samosprávnej úrovni.