Časť Trnavy má pitnú vodu len z cisterien

Čaká sa na vybudovania prípojky na verejný vodovod.

7. sep 2020 o 18:31 TASR

TRNAVA. Obyvatelia lokality Farárske, nachádzajúcej sa v extraviláne mesta Trnava, majú od začiatku septembra zastavený prívod pitnej vody.

Doteraz im ju dodávala spoločnosť Semat, a. s., ktorá na plánované zastavenie upozornila mesto koncom júna.

Od pondelka bola podľa hovorkyne mesta Veroniky Majtánovej Farárskemu obnovená dodávka aspoň úžitkovej vody, pitnú im distribuuje Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS), a. s., v cisternách.

Semat, výrobca osív s rozšírenou poľnohospodárskou prvovýrobou, vedenie mesta listom upozornil, že k zastaveniu poskytovania vody pre zhruba 120 obyvateľov rodinných domov a bytov musí pristúpiť z kapacitných dôvodov.

Doplnil, že táto služba nepatrí k povinnostiam spoločnosti, zabezpečenie dostupnosti k tejto základnej potrebe je povinnosťou mesta a Semat "ju nemôže substituovať bez časového obmedzenia".

Podľa Majtánovej spoločnosť vodu zastavila napriek niekoľkonásobným výzvam a snahám radnice o riešenie situácie. "Samospráva opakovane poukazuje na to, že spoločnosť je viazaná rozhodnutím okresného súdu z novembra 2017. Jednou z podmienok rozhodnutia je zachovanie zásobovania obyvateľov vodou zo studne, a to do doby vyriešenia zásobovania z iného zdroja. Napriek uvedeným faktom a viacerým rokovaniam Semat avizoval, že k odpojeniu príde," informovala.

Snaha radnice riešiť problém

Radnica preto koncom augusta listom informovala obyvateľov Farárskeho, že sú v tom prípade pripravení nepretržite zásobovať prostredníctvom cisterien TAVOS, ako sa následne aj stalo.

Semat 7. septembra po intervencii mesta obnovil dodávku úžitkovej vody. Cisterny budú podľa hovorkyne obyvateľom k dispozícii neustále až do vybudovania prípojky na verejný vodovod.

"Mrzí nás prístup spoločnosti, ktorý aj napriek našej snahe viedol k obmedzeniu kvality života obyvateľov Farárskeho. Prerušenie dodávky vody je zarážajúce o to viac, že sa nachádzame v období zhoršujúcej sa pandemickej situácie, keď je dôkladná hygiena alfou a omegou. Okamžite sme preto podnikli kroky, aby sme ochránili zdravie a záujmy obyvateľov Farárskeho. Okrem toho v spolupráci s TAVOS pripravujeme projektovú dokumentáciu na pripojenie tejto lokality na hlavný vodovod. Máme už predbežné súhlasy vlastníkov pozemkov na umiestnenie vodovodnej prípojky," doplnil primátor Trnavy Peter Bročka.

Podľa generálneho riaditeľa TAVOS Vladimíra Púčika sú pre Farárske k dispozícii jedna 1000- a jedna 6000-litrová cisterna s pitnou vodou. "Voda sa v priebehu dňa obmieňa a dopĺňa," uviedol pre TASR. O probléme vie TAVOS zhruba dva mesiace, odvtedy sa ho snaží riešiť.

Na Farárske treba po všetkých administratívnych náležitostiach vybudovať podľa Púčikovho vyjadrenia zhruba 300-metrovú prípojku na hlavné potrubie. "Plus opraviť vnútorný vodovod, ktorý je z 50. rokov," dodal Púčik s tým, že sa budú snažiť proces urýchliť, aby sa podarilo do konca roka pitnú vodu dodávať.