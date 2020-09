Trnavské Centrum pomoci človeku sa presťahuje

Pre obnovu sa centrum presunie, no do dvoch rokov by sa malo vrátiť do pôvodných priestorov.

6. sep 2020 o 7:56 TASR

Trnavská charita sídli v tejto budove v centre mesta. (Zdroj: (gastromenu.sk))

Písmo: A - | A + 0 0 TRNAVA. Zhruba do dvoch rokov by malo vyrásť v areáli Trnavskej arcidiecéznej charity (TACh) nové nízkoprahové denné Centrum pomoci človeku. Nahradí doterajšie, ktoré sídli v nevyhovujúcich priestoroch. Ako informoval riaditeľ TACh Miroslav Dzurech, pôjde o zásadnú modernizáciu objektov starých okolo 150 rokov, náklady sú vyrátané na viac ako 1,2 milióna eur. Začnú na jar TACh na obnovu získala prostriedky z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a spolupodieľať sa bude vo výške piatich percent. "Sme v štádiu plánovania verejnej súťaže na dodávateľov jednotlivých činností," povedal Dzurech pre TASR. Následne od jari budúceho roka by sa mohli podľa neho začať stavebné práce. Centrum sa na jeseň presťahuje do dočasných náhradných priestorov, ktoré charite poskytlo mesto Trnava. "Nachádzajú sa na Saleziánskej ulici," uviedol riaditeľ TACh. Obnove predchádzal prieskum Obnovu považuje za dôstojný vklad do historickej architektúry lokality. Sídlo TACh je v mestskej pamiatkovej rezervácii, úplnom centre Trnavy v objekte tzv. špitálika, poskytujúceho služby mestskej nemocnice už začiatkom 14. storočia. Prečítajte si tiež Primátor Trnavy: Nemám pocit, že by mi unikala realita Čítajte "Pamiatkari urobili prieskum, ale priestory nášho centra v dvorovej časti nemajú takú hodnotu, ktorá by neumožnila urobiť zásadnú obnovu," povedal riaditeľ. Nové centrum tak získa priestor pre individuálnu i skupinovú terapiu s ľuďmi bez domova. Za stravou tam denne prichádza okolo štyridsať klientov, využiť môžu službu krízového šatníka, oprať si oblečenie a urobiť osobnú hygienu. Po novom bude oddelené plotom od susediacej Orolskej záhrady, ktorá je v majetku rímskokatolíckej cirkvi.