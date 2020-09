Trénerskej práci sa venuje dvadsať rokov

Zdenko Nádaský by rád doviedol Hornú Krupú do štvrtej ligy.

5. sep 2020 o 13:22 Martina Radošovská

H. KRUPÁ. Sezóna vo futbalových súťažiach sa nám opäť rozbehla a my aj naďalej pokračujeme v rubrike SPOZNAJ SVOJHO TRÉNERA, kde si postupne predstavujeme viacero trénerov naprieč rôznymi ligami.

Tentokrát sme sa porozprávali so Zdenkom Nádaským, ktorý trénuje piatoligistu v rodnej Hornej Krupej, no dlhé roky pôsobil aj v senickej mládeži či u mužov na Záhorí.

Keďže Zdenko Nádaský pochádza z futbalovej rodiny a tomuto športu sa venoval otec, strýko a brat, jeho cesta prirodzene tiež viedla k futbalu, kde vyrastal práve v Hornej Krupej.

„Prešiel som si tam žiackou kategóriou, postupne cez dorast až k mužom. Hrával som na poste defenzívneho záložníka alebo krajného obrancu,“ začal rozhovor dlhoročný tréner.

Trénuje dvadsať rokov

V sedemnástich rokoch ho však vo futbalovej činnosti zabrzdila nehoda na motorke, pri ktorej si vážne poranil koleno.

„Až do 23 rokov som nemohol vôbec hrávať futbal, ale už vtedy som sa venoval trénerskej práci pri doraste. Potom som sa k hraniu ešte vrátil, no zranenie sa mi stále obnovovalo, až sa mi rozštiepil kolenný kĺb a aktívnu hráčsku činnosť som musel ukončiť. Od tridsiatky sa venujem trénovaniu,“ pokračoval Nádaský, ktorý začínal ako asistent trénera pri mužoch v Hornej Krupej a neskôr tu pokračoval aj ako hlavný tréner a viedol mužstvo pri postupe z 8. do 7. ligy.

„V Hornej Krupej som trénoval dva a pol roka a potom moja cesta viedla k mládeži do Senice, kde som bol asistentom trénera Huttu, ktorý ma sem priviedol a prehovoril, aby som si urobil trénerskú licenciu. Najskôr som pôsobil pri prípravke, neskôr pri mladších a starších žiakoch. Celkovo som bol v Senici pri mládeži sedem rokov.“ Práve tu prešli jeho rukami hráči ako Samuel Mráz, Jakub Krč, Denis Baumgarnter či Denis Ventúra.

Po tejto skúsenosti odišiel Zdenko Nádaský do Čiech