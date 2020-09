Testy šiestich stredoškolákov ochorenie COVID-19 nepotvrdili

Výsledky testov na koronavírus v prípade všetkých šiestich žiakov troch župných stredných škôl v Trnave sú negatívne. Títo žiaci ostávajú v domácej karanténe.

4. sep 2020 o 9:25 SITA

TRNAVA. Výsledky testov na koronavírus v prípade všetkých šiestich žiakov troch župných stredných škôl v Trnave sú negatívne. Títo žiaci ostávajú v domácej karanténe. Ich spolužiaci spolu z piatich tried sa do lavíc vrátia v pondelok.

Informoval o tom trnavský župan Jozef Viskupič. Šesť žiakov z troch škôl bolo vo štvrtok 3. septembra identifikovaných Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave ako kontakty s pozitívne testovanou osobou.

Do kontaktu s pozitívne testovaným prišli počas športového tréningu, ešte pred začiatkom školského roka. Títo žiaci boli po otestovaní na ochorenie COVID-19 poučení o dodržiavaní epidemiologických opatrení a následne umiestnení do domácej karantény. Z preventívnych dôvodov sa riaditelia jednotlivých škôl, ešte pred vyhodnotením testov, rozhodli ponechať žiakov piatich dotknutých tried doma.



V stredných školách Trnavského samosprávneho kraja platia štandardné protiepidemiologické opatrenia, ako nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk a priestorov alebo meranie teploty termokamerou pri vstupe do budovy. Prvé dva týždne majú školy skrátené vyučovanie a nefungujú v nich ani školské jedálne.