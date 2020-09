Predajňu Merkury Market výrazne rozšíria

Pribudne 32 pracovných miest.

2. sep 2020 o 13:19 SITA

TRNAVA. Obchodný reťazec Merkury Market získal stavebné povolenie na zásadné rozšírenie svojej predajne v Trnave.

Predajňu v mestskej časti Modranka plánuje rozšíriť o novú predajnú halu a novú skladovaciu halu s celkovou podlahovou plochou viac ako 10-tisíc metrov štvorcových.

Polovicu strechy nad novostavbou by mala pokrývať extenzívna zelená záhrada. Vyplýva to zo stavebného povolenia.



Spoločnosť Merkury Market Slovakia rozšírenie prevádzky v zverejnenom zámere zdôvodnila veľkým záujmom zákazníkov v regióne o služby tohto reťazca. Po skolaudovaní nových priestorov by v nich malo nájsť prácu ďalších 32 ľudí.



Výstavno-predajná a skladovacia hala budú mať maximálne rozmery 108 x 54 metrov, pôjde o dvojpodlažný objekt s výškou do 11 metrov.

Investor bude nové priestory využívať na predaj bytového zariadenia, bytových doplnkov a stavebného materiálu. Súčasťou investície budú aj nové parkovacie miesta a ďalšie príslušenstvo.



Merkury Market Slovakia sa zaoberá predajom stavebných materiálov, výrobkov pre zariaďovanie interiérov, záhradného nábytku a tovaru pre záhrady. Na Slovensku má viac ako dvadsať predajní.

V zámere pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie reťazec uviedol, že predajňa v Trnave – Modranke patrí k najviac expandujúcim v rámci stavebného odvetvia.