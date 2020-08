Primátor: Keď sa pozriem na Trnavu teraz, nemám pocit, že by mi unikala realita

Primátor Trnavy Peter Bročka nám v ekluzívnom rozhovore prezradil aj to, prečo považuje za chybu, že sa v súdnom spore so CITY Arenou nepokračovalo.

30. aug 2020 o 7:04 Peter Briška

TRNAVA. Na čele Trnavy je už druhé volebné obdobie, na Facebook-u má viac ako 21-tisíc sledovateľov. S primátorom Petrom Bročkom sme sa stretli osobne, rozprávali sme sa nielen o plánoch a rozvoji mesta, pýtali sme sa aj na jeho reakcie na sociálnych sieťach, vzťah s Vladimírom Poórom i na to, čo si myslí o tom, že predsedom vlády je Igor Matovič z Trnavy.

Boli ste už na dovolenke?

– Iba na takej krátkej, trojdňovej. Na dlhšiu teraz skrátka nemám čas. Preto sa snažím regenerovať a vypnúť aspoň cez víkendy.

A dá sa vo vašej pozícii vôbec vypnúť?

– Nie, nedá. Každý človek však musí vedieť, kedy je to už neúnosné a treba pribrzdiť. Fakt nerád by som sa jedného dňa zobudil a nedokázal vstať z postele a zistil, že som som vyhorený.

Už ste niečo podobné zažili?

– Myslím si, že len veľmi okrajovo. Chronická únava, nedostatok spánku a ďalšie sú pre mňa varovnými signálmi syndrómu vyhorenia. Ale zatiaľ som bol vždy schopný sa opäť naštartovať. Nad vodou ma držia aktívny pohyb, saunovanie, bicyklovanie a ďalšie.

Prečítajte si tiež Prečo neprišiel Ljubičič a má Spartak dlhy? Cuninka odpovedá Čítajte

Kedysi ste behali a tak relaxovali...

– Beh som radikálne okresal. Na minimum.

Prečo?

– Išlo to do extrémov typu 9 polmaratónov za 9 dní a po istom čase som sa cítil vyčerpane. Fyzicky aj psychicky. Zo dňa na deň som prestal behať, vyše pol roka som sa „nehýbal“. A pribral som takmer desať kilogramov. Ale dávam sa znova do formy.

Ako?

– Trikrát do týždňa funkčný tréning s vlastnou váhou tela. A pomaly to ide dole. Radikálne som obmedzil múčne jedlá a sladkosti.

Nepriberali ste aj zo stresu v práci?

– Nemyslím si. Aj keď je to náročné. Priberá sa z „prežierania“, nie zo stresu. (smiech) V robote som vlastne stále. Ľudia si myslia, že o ôsmej si dám kávičku na úrade a už „skrolujem“ denné menu v trnavských reštauráciách.

Od rána komunikujem s ľuďmi, odpovedám na podnety, potom presun na radnicu, oficiálne stretnutia, riešim bežnú agendu, pracovné stretnutia na úrade, obieham stavby a množstvo ďalších vecí. A medzitým vynakladám veľa energie na to, aby som sa nerozčuľoval.

Zrejme nad príspevkami na sociálnych sieťach...