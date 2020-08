Prečo neprišiel Ljubičič a má Spartak dlhy? Cuninka odpovedá

Na jar sme čelili nezmyselným mediálnym atakom, ktoré mali rovnaký pôvod, tvrdí riaditeľ klubu.

28. aug 2020 o 19:02 Martina Radošovská

TRNAVA. Fortuna liga má za sebou prvé štyri kolá, v ktorých Spartak nazbieral sedem bodov a v tabuľke mu aktuálne patrí druhé miesto. Do posledného kola však zasiahol koronavírus a tri stretnutia museli byť odložené. Aj naďalej zostáva pre šport veľkou hrozbou a uvidíme, čo prinesie v lige najbližšie týždne.

O tom ako koronakríza zasiahla Spartak, či by klub finančne zvládol ďalšie prerušenie ligy, ale aj o tom či eviduje nejaké dlžoby voči hráčom, trénerom a zamestnancom, sme sa rozprávali s riaditeľom FC Spartak TrnavaMILANOM CUNINKOM.

AJ TOTO SA DOZVIETE V ROZHOVORE • Či noví majitelia vážne uvažovali o predaji klubu • Či Spartak eviduje dlžoby z jarnej časti • Či bola pravdivá jarná informácia o platovom strope dvetisíc eur • Na čom padol príchod Marina Ljubičiča • Ktorých troch hráčov z jari chceli v Trnave udržať, ale neudržali • Ako Milan Cuninka kritizuje nariadenia vlády proti koronavírusu a či by klub ustál ďalšie prerušenie Fortuna ligy • Ako komentuje vzťah Spartaka s mestom

Keď ste pred rokom vstupovali do klubu Spartak Trnava, prichádzali ste s určitými víziami a plánmi. V krátkom čase ste museli riešiť množstvo vecí a otázok ako zloženie kádra, Superpohár so Slaviou Praha aj Európsku ligu, spoluprácu so sponzormi, mestom a iné. Mysleli ste si, že to bude ľahšie?

- Nečakali sme, že to bude jednoduché a pôjde to samo, ale museli sme veľa vecí riešiť za pochodu. Navyše, aj počas rozbehnutej sezóny sa objavovali problémy, na ktoré sme neboli pripravení. Keď už sme si mysleli, že rozbeh sme zvládli a môžeme pozerať dopredu, prišla korona, ktorá nám zhatila plány a vrátila nás späť.

Áno, ako spomínate, v jarnej časti prišla mimoriadna situácia, na ktorú nebol nikto pripravený a koronavírus dal nútenú stopku všetkým športom. Chvíľku sa „pošuškávalo“, že klub má finančné problémy a v médiách sa objavila aj informácia o predaji Spartaka, ktorú ste však popreli. Do akej miery vás teda koronakríza zasiahla, respektíve vám skomplikovala vaše plány a vízie?

- Nebolo to pošuškávanie, my sme nikdy netajili, že kvôli koronavírusu sme sa dostali do finančných problémov. Stratili sme príjem zo vstupného, nemohli sme plniť reklamné zmluvy a príjem z televíznych práv je v našich podmienkach smiešna suma. O predaji klubu sme však nikdy nehovorili a ani sme nad ním neuvažovali. V tom čase sme hľadali iné riešenia ako klub zachrániť. Koronakríza nás zasiahla tvrdo a museli sme mnohé, najmä rozvojové plány zmraziť. Prirovnám to k situácii, keď sa plavec snaží dostať cez vlny, a keď sa mu to konečne s námahou podarí, tak ho veľká vlna vráti naspäť.

Evidujete z jarnej časti nejaké dlžoby voči hráčom, trénerom, zamestnancom alebo máte všetko vyplatené?