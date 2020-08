Trnavský kraj spúšťa tretiu etapu projektu Spoje na zavolanie

Spoj na zavolanie bude premávať iba vtedy, ak cestujúci prejaví záujem telefonickým zavolaním alebo zaslaním SMS správy dopravcovi.

25. aug 2020 o 13:23 TASR

TRNAVA. Tretiu etapu služby autobus na zavolanie spustí od 1. septembra Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v spolupráci so spoločnosťou Arriva pre obsluhu územia s nízkou frekvenciou cestujúcich. Informovala o tom spoločnosť Arriva.

Súvisiaci článok V Trnave si pripomenú 100 rokov od narodenia medailéra Williama Schiffera Čítajte

V tejto etape bude možné na základe telefonickej objednávky využiť prepravu z mesta Šaštín-Stráže cez Čáry do Kútov a späť počas víkendov. Služba bude spustená takisto v okrese Hlohovec z obce Tekolďany do Horných Otrokoviec ráno v pracovné dni. Spoje na zavolanie už fungujú na prepravu do a z častí obce Prietrž-Dolné Paseky, Podhorie a Horný Deberník a obce Prietrž v okrese Senica.

Spoj na zavolanie bude premávať iba vtedy, ak cestujúci, ktorý sa potrebuje prepraviť v úseku určenom cestovným poriadkom, prejaví záujem telefonickým zavolaním alebo zaslaním SMS správy dopravcovi na telefónne číslo +421 917 095 167.

Autobus bude možné zavolať s predstihom 48 hodín pred plánovanou prepravou, najneskôr však 30 minút pred odchodom autobusu. Cestujúci uvedie podrobnosti prepravy - dátum, čas alebo číslo spoja a názov nástupnej a výstupnej zastávky. Podobným spôsobom vie prepravu zrušiť. Cena cestovného lístka bude v zmysle taríf.

Článok pokračuje pod video reklamou