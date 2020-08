Počas troch dní spôsobili vodiči pod vplyvom alkoholu až päť nehôd

Až štyri z nich sa stali v okrese Dunajská Streda.

25. aug 2020 o 8:53

TRNAVA. Polícia v Trnavskom kraji zaznamenala počas piatku (21. 8.) a víkendu päť dopravných nehôd, ktoré spôsobili vodiči pod vplyvom alkoholu, z toho štyri sa stali v okrese Dunajská Streda a jedna v okrese Senica.

Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Martina Kredatusová.

V skorých ranných hodinách v piatok vodič osobného auta z Kútov zišiel v okrese Senica z cesty, narazil do betónového mostíka a skončil v priekope. Hladinu alkoholu mal 0,87 mg/l, tá neskôr stúpla na 1,30 mg/l, čo predstavuje 2,71 promile.

V sobotu (22. 8.) vodič so Žiliny pri Šamoríne nabúral do dvoch odstavených áut. "Z miesta nehody ušiel, ale zakrátko ho hliadka obvodného oddelenia vypátrala a v dychu mu namerala 1,98 promile alkoholu. V ten istý deň pri obci Baka vodič z okresu Dunajská Streda zišiel mimo cestu a narazil do stromu. Hladinu alkoholu mal 1,06 mg/l, čo predstavuje 2,21 promile," uviedla Kredatusová.

V obci Mierovo v okrese Dunajská Streda narazil v nedeľu (23. 8.) v nočných hodinách miestny vodič do autobusovej zastávky. Pri dychovej skúške mu namerali jedno promile alkoholu.

"V rovnaký deň podvečer nevybral vodič z Medveďova vo Veľkom Mederi zákrutu a narazil do oproti idúceho traktora. Pri nehode sa ľahko zranil. Hladinu alkoholu mal 0,48 mg/l, čo predstavuje 1,00 promile," doplnila krajská policajná hovorkyňa.