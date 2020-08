Piešťany majú záujem o finančnú výpomoc od štátu. Peniaze použijú na investičné akcie

Primátor mesta Peter Jančovič navrhuje prijatie pôžičky od ministerstva do výšky 604-tisíc eur na eliminovanie výpadku podielových daní.

22. aug 2020 o 9:21 SITA

PIEŠŤANY. Mesto Piešťany sa bude uchádzať o návratnú finančnú výpomoc určenú samosprávam od ministerstva financií do výšky 604 tisíc eur.

Článok pokračuje pod video reklamou

Radnica chce peniaze z pôžičky použiť na investičné akcie, ktoré boli zaradené do rozpočtu mesta na tento rok. Vyplýva to z návrhu primátora Petra Jančoviča, ktorý predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch.

Prečítajte si tiež: Kopčany a Mikulčice už spája nový most Čítajte

Piešťany prišli v dôsledku pandémie COVID-19 o 604-tisíc eur z podielových daní. Vláda vyhradila na poskytnutie bezúročných pôžičiek samosprávam takmer 200 miliónov eur.

Pôžičky sa budú poskytovať na základe žiadosti obce alebo vyššieho územného celku maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020. Obce a vyššie územné celky môžu o návratnú finančnú pomoc žiadať do 31. októbra 2020.

Prečítajte si tiež: Nemocnice v kraji sú podľa župana na druhú vlnu pandémie pripravené Čítajte

Primátor Jančovič navrhuje peniaze použiť na financovanie rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste vo výške 226-tisíc eur, na technológiu kuchyne v ZŠ E. F. Scherera vo výške 156-tisíc eur, rekonštrukciu parkoviska na Nálepkovej ulici v čiastke 53-tisíc eur a na refundáciu čiastky za parkovacie automaty vo výške 171-tisíc eur. Poslanci mestského zastupiteľstva budú o návrhu na prijatie finančnej výpomoci rokovať na budúci týždeň.



Prvá splátka návratnej finančnej výpomoci by v prípade jej získania bola hradená v roku 2024, posledná do 31. októbra 2027. Ministerstvo financií ráta s tým, že v tom čase by už príjmy samospráv mali byť konsolidované.