Kopčany a Mikulčice už spája nový most

Občania si zvolili názov Lávka Veľkej Moravy.

21. aug 2020 o 11:57 TASR, Dominika Grebeníčková

TRNAVA. Lávka medzi moravskou obcou Mikulčice a slovenskými Kopčanmi v okrese Skalica už pozná svoj oficiálny názov. Bude sa volať Lávka Veľkej Moravy. Informoval o tom Trnavský samosprávny kraj (TTSK) na sociálnej sieti.

TTSK v spolupráci s Juhomoravským krajom začal v septembri 2018 výstavbu lávky a bola financovaná z operačného programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.

Most je súčasťou projektu "Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice - Kopčany". Oficiálne bola odovzdaná do užívania 29. októbra 2019.

O samotnom názve sa rozhodlo v internetovom hlasovaní. "Verím, že táto lávka nespojí iba dediny a štáty, ale spojí vás ako ľudí a že ju budete používať vo voľnom čase a bude pri cestách pripomínať veľkomoravský odkaz," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Celkové výdavky projektu boli takmer 3,8 milióna eur. Projekt bol realizovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z ktorého sa financuje 85 percent celkových výdajov projektu.

Zostávajúce finančné prostriedky boli hradené zo zdrojov štátneho rozpočtu Českej a Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov Juhomoravského kraja a TTSK.

"Som rád, že po 14 rokoch sa nám podarilo lávku dokončiť. Bola to doba, keď do nás množstvo organizácií, ako sa hovorí, hádzalo vidly. Na oboch stranách lávky je na čo pozerať. Máme už pripravenú aj ďalšiu lávku, ktorá by mala byť postavená z európskych peňazí a mala by prepojiť obec Rohatec a mesto Skalica," doplnil hajtman Juhomoravského kraja Bohumil Šimek.