Zápas Dunajskej Stredy so Spartakom dostal zelenú

Prípady nového koronavírusu boli v dvoch tímoch, jeden pozitívne testovaný hráč bol v AS Trenčín a jeden v ŠKF Sereď.

20. aug 2020 o 16:59 TASR

TRNAVA. Účastníci najvyššej slovenskej futbalovej súťaže MFK Zemplín Michalovce, FC DAC 1904 Dunajská Streda a FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa absolvovali v stredu testovanie na ochorenie COVID-19 s negatívnymi výsledkami.

Článok pokračuje pod video reklamou

Testom metódou PCR sa podrobili hráči aj členovia realizačných tímov, vo štvrtok je na rade FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble.

"Je to dobrá správa, ktorá znamená, že tri zápasy 4. kola Fortuna ligy sa s určitosťou odohrajú najbližšiu sobotu. Dnes prebehlo testovanie v tíme FC ViOn Zlaté Moravce. Ak budú aj tam všetky testy negatívne, zápas Michalovce – ViOn sa odohrá v utorok 25. augusta," informoval výkonný riaditeľ Únie ligových klubov (ÚLK) Michal Mertinyák na webe fortunaliga.sk.

Doteraz sa plošne otestovalo desať klubov FL. Prípady nového koronavírusu boli v dvoch tímoch, jeden pozitívne testovaný hráč bol v AS Trenčín a jeden v ŠKF Sereď. Ďalších osem tímov má negatívne výsledky. ŠK Slovan Bratislava sa podrobil testom individuálne pred zápasom 1. predkola Ligy majstrov.

Prečítajte si tiež: SFZ zasiahol, Malženice si na Spartak musia počkať Čítajte

"Tímy, ktoré mali negatívne testy, pokračujú v štandardnom programe. Apelujeme na zvýšené dodržiavanie opatrení, ktoré majú v zmysle Manuálu organizácie zápasov Fortuna ligy odporúčací charakter. Dva zápasy 4. kola Fortuna ligy sú odložené zatiaľ na neurčito," dodal Mertinyák.

Spartak tak v sobotu vycestuje do Dunajskej Stredy, ktorá vstúpila do nového ligového ročníka tromi víťazstvami.

„Dunajská Streda je v laufe, má deväť bodov a doma je ešte o triedu lepšia ako vonku. Musíme zapracovať na taktickej stránke, hlavne dostupovať a tie presové situácie musíme vylepšiť. Očakávam kvalitný duel. Všetci, hráči aj tréneri, tam musíme nechať stodesať percent, ak chceme uspieť. Myslím, že to bude otvorená partia kto z koho, aj keď veľa gólov asi nepadne. Dunajská Streda má formu, ale určite sa jej nebojíme. Ideme do zápasu skromne a uvidíme ako to dopadne," povedal pre klubový web pred dôležitým duelom tréner Trnavy Marián Šarmír.

Potvrdený program 4. kola Fortuna ligy:

Sobota: FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC Spartak Trnava (18.00) FC Nitra – MFK Ružomberok (19.00) FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – MŠK Žilina (20.00)