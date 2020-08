Lokalitu Štrky čakajú výrazné zmeny

Plocha na rekreáciu sa zväčší. Presunie sa aj strelnica, ktorá doteraz narúšala pokoj. Štrky čaká viacero noviniek.

20. aug 2020 o 13:35 Karin Talajková

TRNAVA. Lokalita Štrky prešla minulý rok výraznou rekonštrukciou. Hoci sa jazierko, náučný chodník, lesík a posedenia stali malou oázu pokoja za mestom, rozhodne viac ľudí si na svoje vychádzky mimo centra volí Kamenný mlyn.

To, že lokalita Štrky ešte tak úplne nevyužíva svoj potenciál, si myslí aj primátor Trnavy Peter Bročka. V rozhovore však avizoval viaceré zmeny. Tie by mohli dopomôcť rozvoju, ktorý by mohol priniesť lokalite späť jej zašlú slávu.

Presunú strelnicu

„Lokalita teraz určite naplno nevyužíva svoj potenciál. Pracujeme na tom, aby sme ju rozšírili a reálne rozvíjali,“ uviedol primátor a predstavil aj konkrétne plány, ako to docieliť.