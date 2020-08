Poslanci v Špačinciach sú proti zvýšeniu kapacity spaľovne rádioaktívnych odpadov

19. aug 2020 o 16:24 SITA

ŠPAČINCE. Obecné zastupiteľstvo v Špačinciach (okres Trnava) sa dištancuje od aktivity starostu Júliusa Zemka, ktorý v liste zaslanom ministerstvu životného prostredia podporil zámer rozšírenia kapacity na spracovanie rádioaktívneho odpadu v susedných Jaslovských Bohuniciach.

Obávajú sa ekologickej havárie

Starosta tak podľa poslanca Branislava Pastuchu urobil bez vedomia obecných poslancov, aj bez informovania verejnosti.



Z uznesenia prijatého na mimoriadnom rokovaní vyplýva, že poslanci sa obávajú rizika ekologickej havárie, ktorá by mohla potenciálne vzniknúť pri preprave rádioaktívneho materiálu cez Špačince.

Obce a mestá v okolí Jaslovských Bohuníc majú na budúcnosť spaľovne rádioaktívnych odpadov rozdielne názory. Mestá Piešťany a Vrbové rozšírenie kapacity odmietli, viaceré menšie obce v okolí Jaslovských Bohuníc, naopak, zámer podporili.

Rádioaktívny odpad zo zahraničia

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) plánuje výrazne zvýšiť kapacitu technológií na spracovanie rádioaktívnych odpadov v Jaslovských Bohuniciach. V prípade ich spaľovania z terajších 240 na 480 ton, v prípade lisovania zo 420 na 1000 ton a v prípade tavenia kovových rádioaktívnych odpadov z tisíc až na 4500 ton ročne.

Zverejnený zámer predpokladá tiež dovoz rádioaktívnych odpadov na spracovanie zo zahraničia, záujem je predovšetkým z Talianska. Malo by ísť o 12 percent zo všetkých spracovávaných odpadov, po spracovaní by opäť odchádzali do krajiny pôvodu. JAVYS chce spracovávať odpad zo zahraničia z dôvodu zachovania rentability technologických a spracovateľských liniek.



„Zastávam stanovisko, že neexistujú žiadne peniaze na svete, ktoré by vyvážili zdravie a bezpečnosť obyvateľov, čistotu životného prostredia a kvalitu života ľudí. Je nemysliteľné, aby sa nám tu zvážal odpad z Európy a pálil sa za našimi humnami,“ tvrdí Pastucha.

Obecné zastupiteľstvo v Špačinciach chce svoje stanovisko doručiť ministerstvu životného prostredia, pretože prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie.



Spoločne so Zemkom zámer v liste podporili aj starostovia obcí Červeník a Chtelnica, všetci sú bývalí zamestnanci spoločnosti JAVYS.

