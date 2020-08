Kultúrne akcie v Galante budú bez alkoholu a len do 22:00

Krízový štáb mesta zvažoval aj zákaz organizovania všetkých hromadných podujatí, návrh však v hlasovaní tesne neprešiel.

18. aug 2020 o 15:45 SITA

GALANTA. Krízový štáb mesta Galanta v reakcii na šírenie koronavírusu rozhodol, že všetky kultúrne podujatia na území mesta sa môžu konať len do 22:00 a bez podávania alkoholu.

Na jednotlivých podujatiach bol určený maximálny počet ľudí na tisíc, pričom musí zostať zachovaný priestor 5 metrov štvorcových na osobu.V prípade akcií na nádvorí miestneho kaštieľa to znamená, že sa na nich môže zúčastniť najviac 400 ľudí.



Krízový štáb tak reagoval na priebeh kultúrnych podujatí počas víkendu, na ktorých sa zhromaždilo množstvo ľudí bez rúšok a dodržiavania potrebných odstupov. Podľa primátora Galanty Petra Pašku bola na stole aj možnosť zrušenia všetkých verejných hromadných podujatí, tá pri hlasovaní len o jeden hlas neprešla. Ak by ju krízový štáb prijal, nemohli by sa v Galante konať ani športové podujatia.

Po pondelkovom testovaní pribudli v okrese Galanta ďalší traja ľudia s potvrdeným koronavírusom, od začiatku pandémie ich tu bolo už 67. Okrem najnovších opatrení krízového štábu mesta Galanta zostávajú v platnosti aj ďalšie opatrenia, ako je nosenie rúšok, dezinfekcia rúk alebo dvojmetrové odstupy.

