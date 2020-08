Štvrté stále regionálne pracovisko ÚVO bude v Trnavskom samosprávnom kraji

Trnavský kraj poskytne priestory za symbolické euro.

18. aug 2020 o 7:31 SITA

BRATISLAVA/ TRNAVA. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) bude mať svoje štvrté stále regionálne pracovisko v Trnavskom samosprávnom kraji. Pribudne tak k doterajším trom jeho vysunutým pobočkám v Banskobystrickom, Trenčianskom a Prešovskom kraji. Úrad plánuje pokračovať v rozširovaní svojich pracovísk aj v ďalších krajoch.

Predseda ÚVO Miroslav Hlivák o tom informoval v pondelok na brífingu po rokovaní s predsedom Trnavského kraja, a zároveň predsedom Združenia samosprávnych krajov SK8, Jozefom Viskupičom.

Na stretnutí rokovali aj o ďalšom zrýchlení a zjednodušení verejného obstarávania a potrebe jeho profesionalizácie, či o plánovanom posilnení nezávislosti úradu, ako aj kontroly zákaziek financovaných z prostriedkov Európskej únie. Tie by mal na rozdiel od súčasnosti kontrolovať iba úrad, čo by mohlo zrýchliť využívanie eurofondov.

Priestory za euro

"Práve na podporu nakupovania za verejné zdroje v súlade so zákonom slúžia naše stále pracoviská," povedal Hlivák s tým, že pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov sa stali akousi predĺženou rukou úradu. "Najbližšie takéto pracovisko otvoríme v Trnave. Stále máme ambíciu pokračovať v pláne zriadenia stálych pracovísk vo zvyšných regiónoch," uviedol šéf ÚVO.

Napriek šetreniu ako následku pandémie koronavírusu je podľa neho potrebná podpora odborníkov, ktorí v rámci metodickej činnosti pomáhajú vyhlasovateľom súťaží zvládnuť ich v súlade so zákonom. Trnavský kraj poskytne ÚVO priestory pre jeho novú regionálnu kanceláriu za symbolické jedno euro.

"Mnohé otázky verejného obstarávania v území od Skalice po Veľký Meder, čiže v Trnavskom samosprávnom kraji, budú môcť byť zodpovedané priamo v regióne. Na spoluprácu sa tešíme a dúfam, že v septembrovom termíne sa nám podarí zrealizovať aj to, že úradníci Úradu pre verejné obstarávanie budú môcť pôsobiť aj bližšie v regióne," poznamenal Viskupič.



Na stretnutí podľa predsedu ÚVO prediskutovali viaceré návrhy legislatívnych zmien zamerané na zjednodušenie zákona o verejnom obstarávaní, zavádzanie nových postihov v súvislosti s nekalými praktikami vo verejných súťažiach aj na profesionalizáciu.

"Ako aj prípravy úradu na to, že bude jedinou autoritou v procese kontroly verejného obstarávania v eurofondových zákazkách. Pokračujeme v našej tradícii tvorby zákona, keďže nikdy sme ho nerobili za zatvorenými dverami," podotkol Hlivák. Aj rokovanie s trnavským županom je podľa neho v súlade so zámerom vlády v jej programovom vyhlásení, a to pomáhať regiónom, aby samostatne zvládli efektívne obstarávať.

"V súlade s týmto zámerom je vytváranie centier zdieľaných podporných služieb pre obstarávanie v regiónoch. Súčasne sa vláda zaviazala, že prijme opatrenie na zlepšenie kontroly verejného obstarávania posilnením nezávislosti a postavenia Úradu pre verejné obstarávanie," pripomenul Hlivák.

Čerpanie eurofondov je pomalé

Trnavský župan očakáva, že plánované zmeny umožnia zefektívniť verejné obstarávanie, vyššiu realizovateľnosť zákaziek krajov, ako aj maximálnu mieru transparentnosti. Združenie SK8 k pripravovanej novele verejného obstarávania predstaví svoje návrhy na jeho zrýchlenie a zefektívnenie.

"SK8 opakovane deklaruje, že k zrýchleniu a efektívnosti čerpania eurofondov by pomohlo, keby bol na Slovensku určený jeden metodický a kontrolný orgán pre dohľad nad týmito procesmi. Týmto orgánom by celkom prirodzene mal byť Úrad pre verejné obstarávanie," povedal Viskupič.



Proces čerpania eurofondov je podľa neho pomalý, neefektívny a pre zložité administratívne a viacstupňové kontroly je slabé čerpanie eurofondov. Podpredsedníčku vlády a ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniku Remišovú preto požiadal o zjednodušenie procesu implementácie projektov.

"Vláda v spolupráci s SK8, samosprávou a ÚVO by mala prísť s riešením, že Úrad pre verejné obstarávanie by mal byť hegemónom metodického a kontrolného procesu, a proces čerpania eurofondov by sme reálne zrýchlili," vyhlásil Viskupič.

Kraje podľa župana podporujú iniciatívu úradu na verejnú a otvorenú komunikáciu, pričom tiež majú ambíciu byť pri svojej činnosti transparentné.

SK8 chce byť tiež reálnym partnerom úradu pri obstarávaní cenovo dostupných nájomných bytov, napríklad, pre pedagógov, lekárov, kde investorom môžu byť kraje.