Dunajská Streda sa po jednoznačnom víťazstve dostala na čelo tabuľky

Trnava a Sereď vo svojich zápasoch remizovali.

16. aug 2020 o 9:11 TASR

DUNAJSKÁ STREDA. Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda sa usadili na čele tabuľky Fortuna ligy. V stretnutí sobotného 3. kola deklasovali na vlastnom štadióne FC Nitra 6:0 a vedú s plným počtom 9 bodov a skóre 14:1.

Na druhom mieste figuruje FC Spartak Trnava po domácej remíze s FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:1.

Po dvoch triumfoch 5:0 v úvodných dvoch kolách utrpel prvú prehru v novej sezóne majstrovský ŠK Slovan Bratislava, keď podľahol na ihrisku FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:2.

Prvé body si pripísal FK Senica, keď doma zdolal MFK Zemplín Michalovce 3:0. Hosťujúce mužstvo je na poslednej priečke ako jediné bez bodu a so skóre 0:10.

FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC Nitra 6:0 (2:0)

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda si pripísali druhé šesťgólové víťazstvo v novej sezóne Fortuna ligy.

Po triumfe v úvodnom kole nad Sereďou vyhrali 6:0 aj v sobotňajšom zápase 3. kola doma s Nitrou. Dunajská figuruje na čele tabuľky s plným počtom bodov a skóre 14:1, Nitra je s tromi bodmi ôsma.

Góly: 42. Friede, 45.+ Davis (z 11 m), 56. Divkovoič, 60. Kalmár (z 11 m), 73. Davis, 85. Bednár.

Rozhodovali: Kružliak – Pozor, Poláček,

ŽK: Mustafić, Faško, Záhumenský (všetci Nitra), 5831 divákov

DAC: Jedlička - Blackman, Kružliak, Müller (81. Malý), Davis (73. Njie) – Schäfer (82. Bednár), Kalmár, Balič, Friede (73. Mendez) - Ramirez, Divkovič (64. Fábry)

Nitra: Šipoš - Kuník, Podhorín, Kolčák, Záhumenský - Mustafić – Šefčík (46. Fabiš), Vrábel (46. Hovhannisyan), Adamec, Chobot (78. Danek) – Faško

Bernd Storck, tréner DAC-u: "Bol to perfektný výkon, dominovali sme od prvej minúty, aj keď úvod nebol jednoduchý. Hľadali sme cestu k súperovej bráne, potrebovali sme byť trpezliví. Povedal som v šatni, že keď je možnosť, treba ísť za gólmi. Týmto štýlom chceme hrať, neuspokojiť sa, ísť za gólmi. Dnes sme si zaslúžili víťazstvo. Chalani si zaslúžia jeden deň voľna, majú za sebou náročný týždeň. Od pondelka sa začneme pripravovať na Slovenský pohár."

FC Spartak Trnava - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:1 (1:0)

Na druhom mieste tabuľky figuruje FC Spartak Trnava po domácej remíze s FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:1.

Góly: 10. Tumma - 61. Caleb.

Rozhodoval: Ziemba - Ferenc, Galo,

ŽK: Grič, Vlasko - Špiriak.Chríbik. 3854 divákov.

FC Spartak Trnava: Rusov - Tumma, Anthony, Václav - Grič - Turňa, Jakubek (46. Benovič), Vlasko, Yao (83. Mihálek) - Pačinda, Cabral (64. N. Kalu)

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa: Dovec - Badolo (83. Matič), Pavlík, Špiriak, Župa - Chríbik, Weir, Petrák (62. Pellegríni) - Blahút, Calep (62. Abrahám), Fadera

Marián Šarmír, tréner Trnavy: "Určite sme si dnes nezaslúžili vyhrať. Bol to remízový zápas. Z našej strany bol prvý polčas veľmi zlý, všade sme boli neskoro, zle sme dostupovali hráčov. Gól nám viac uškodil ako pomohol. Hráči si mysleli, že všetko je v pohode. Prístupom v celom zápase sme stratili dva body, s ktorými sme počítali. Niektorí hráči podali podpriemerné výkony. Po dvoch úspešných výsledkoch nemôžeme lietať v oblakoch."

MFK Ružomberok – ŠKF Sereď 0:0

Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v sobotňajšom zápase 3. kola Fortuna ligy doma s ŠKF Sereď 0:0.

Rozhodovali: Dohál – Bednár, Vaľko.

ŽK: Brenkus, Boďa – Pankaričan, Jureškin, Duranski, Iván, Djiby Ba, Meszáros, 1155 divákov

Ružomberok: Macík – Čurma, J. Maslo, Mrva – Ďungel (83. Filinský), Zsigmund (83. Múdry), Kochan (59. Takáč), Brenkus, Mojžiš (70. Boďa) – R. Kružliak, Kmeť

Sereď : Yakubu – Morong, Michalík, Djiby Ba, Slaninka – Duranski – Iván (84. Meszáros), Šumský (79. Bae), Pankaričan (54. Bušnja), Jureškin (54. Tatranský) – Špehar (79. Jarovič)

Peter Lérant, tréner Serede: "Odohrali sme bojovný zápas. Súper mal po predchádzajúcom kole o deň viac na odpočinok, v niektorých fázach bolo na hráčoch vidno, že sú trochu viac unavení. Mrzelo ma, že moje mužstvo bolo v úvodných dvadsiatich minútach nervózne, inak sme tam mohli mať lepšie fázy smerom dopredu. Ružomberok nás vtedy nechal trochu hrať, čo sme ale nevyužili. Prvý polčas bol skôr medzišestnástkový, v druhom to bola hra hore-dole. Podľa mňa to nebol zlý zápas, no chýbala kvalita vo finálnej fáze. Remíza je zaslúžená, aj keď, podľa mňa sme dali regulárny gól."