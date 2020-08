Navštívte Región Trnava a odneste si množstvo zážitkov

Malý Rím v kombinácii s mladým a moderným životným štýlom je jedným z najatraktívnejších zážitkov na Slovensku.

14. aug 2020 o 14:55

Mestská veža

Jednou z hlavných dominánt v úplnom centre mesta Trnava je takmer 60 metrov vysoká Mestská veža s výhľadňou, z ktorej sa vám naskytne čarovný pohľad na mesto a okolie, až po Malé Karpaty. Jej návšteva je neodmysliteľnou súčasťou každého turistu.

Srdcom Mestskej veže je už vyše 290 rokov jedinečný mechanický hodinový stroj, o ktorý sa už päť generácií stará mužská vetva rodiny Nemčekovcov – mestských hlásnikov a hodinárov.

Mestská veža je otvorená 7 dní v týždni a sídli v nej Turistické informačné centrum – Región Trnava. V TIC vám radi pomôžu s výberom suvenírov, propagačnými materiálmi, mapami, rezerváciou prehliadok so sprievodcom či inými praktickými radami a tipmi na výlety v meste a okolí.

Trnava

Ak hľadáte miesto, kde stráviť príjemný víkend s rodinou alebo chvíle s priateľmi, neváhajte a navštívte slovenský Malý Rím. Mesto a jeho pamiatky jednoznačne majú čo ponúknuť. V zozname toho najlepšieho, čo Trnava ponúka, si každý nájde to svoje. Mnohí Slováci ani len netušia, koľko histórie, krásy a pamiatok sa v Trnave skrýva. Jednou z najzaujímavejších devíz mesta sú kostoly postavené v rôznych architektonických štýloch. Práve vďaka rôznym obdobiam, v ktorých vznikali, dýcha z každého chrámu na návštevníkov osobité čaro. Počas návštevy mesta preto určite nevynechajte Baziliku svätého Mikuláša, Katedrálu svätého Jána Krstiteľa, Kostol svätého Jakuba, či Kostol svätej Heleny. Výnimočným zážitkom môže byť aj návšteva dvoch trnavských synagóg. Jedna, nazývaná aj "Malá synagóga", vás ohromí zachovaným interiérom a vôňou lahodnej kávy. Druhá, Status quo ante, je centrom súčasného umenia. Trnava však nie je len o histórii. Je to dokonalé mesto na život, kde si vždy máte čas vychutnať svoju obľúbenú šálku čerstvo namletej kávy, domáceho koláča či slávnych raňajok. Je to centrum mladých ľudí, mesto, ktorému pulzuje v žilách odvážna krv, vďaka čomu z roka na rok napreduje. Trnavu musíte jednoducho zažiť.

Región Trnava

Patrí k zaujímavým cestovateľským pokladom Slovenska nielen pre fascinujúce historické pamiatky, atmosféru starobylých romantických zákutí či všade prítomný genius loci slávneho stredoveku. Najvýznamnejšia obchodná križovatka Slovenska hrala v minulosti prím v obchodovaní s vínom a svoju svetovosť neskrýva ani dnes. Zažite jedinečnú atmosféru vinárstiev Terra Parna, Víno Mrva & Stanko, Karpatská Perla, Vína z Mlyna a vychutnajte si svetové vína priamo u nich. Okrem kvalitných rodinných vinárstiev nájdete v okolí Trnavy aj medovinárstva, ktoré v sebe skrývajú viac, než by ste si mysleli. Či už by ste navštívili Medolandiu s výnimočným rozáriom v Dolnej Krupej alebo jednu z perál Malých Karpát medovinárstvo Včelco, ktoré sídli pod Smolenickým zámkom, rozhodne neoľutujete ani jednu z návštev.

www.regiontrnava.sk