Z bakalárky úspešná aplikácia. Trnavčan pomohol tisíckam ľudí

Aplikáciu si za dva mesiace stiahlo 24-tisíc užívateľov z celého sveta.

13. aug 2020 o 12:49 Karin Talajková

TRNAVA. Dominik Vagala štátnicoval v čase, keď spoločnosť intenzívne riešila, či je plagiát namiesto diplomovej práce vhodným dôvodom na ukončenie politickej kariéry.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na rozdiel od mnohých vrstovníkov, Dominik si zvolil ťažšiu cestu. Pridal sa k hŕstke študentov, ktorí pri príprave svojich záverečných prác strávili stovky hodín a priniesli v nich skutočne osožné projekty. Teraz za svoju prácu žne úspechy.

„Vedel som, že chcem vytvoriť niečo svoje. Keď už človek investuje toľko času do niečoho, mal by to robiť aspoň rád. Práca na aplikácii potom bola skôr zábavou,“ zhrnul Dominik svoju motiváciu.

Prečítajte si tiež Po Piešťanoch sa potulovala zebra, utiekla z mini ZOO pri Drahovciach Čítajte

Namaľuj mi izbu

Dominikovu aplikáciu Paint my Room si za dva mesiace stihlo stiahnuť viac ako 24-tisíc používateľov z celého sveta. „Najviac ich je zo Spojených štátov amerických, no záujem majú aj z Indie či z Brazílie. Aplikáciu si stiahlo len asi 180 Slovákov,“ upresnil Dominik.