Na bicykli naprieč Trnavským krajom

Čaro Trnavského kraja môžete objavovať aj zo sedla bicykla.

12. aug 2020 o 10:33

Skalica – Moravská cyklistická cesta – Mikulčice – Skalické rybníky

Vydajte sa na potulky s bicyklom naprieč regiónom Skalica. Objavte Skalické rybníky, ktoré sa nachádzajú iba 2 km od centra mesta s dobrým prístupom pre autá i bicykle. Vedie cez ne jedna z cyklotrás a rybníky sú na ceste k prístavisku na Perúnskej lúke a k Baťovmu kanálu. Objaviť čaro tichého prírodného prostredia zo sedla bicykla môžete vďaka Moravskej cyklistickej ceste, ktorá vedie po hrádzi rieky a spája Baťov kanál s trasou EuroVelo 13. Vedie najmä po asfaltových a štrkových hrádzach mimo zóny automobilovej dopravy. Značená je červenou farbou a jej dĺžka je 40,1 km. Začína pri Baťovom kanáli severne od mesta Skalica na križovatke viacerých cykloturistických trás. Tu vychádza na hrádzu rieky Morava, po ktorej vedie až k Moravskému Sv. Jánu, kde končí na križovatke s medzinárodnou trasou EuroVelo 13.

Bicyklom po žitnoostrovských termálnych kúpaliskách

Adrenalínové zážitky v Thermalparku Dunajská Streda, ktorý ponúka relax pre všetky vekové kategórie v 10 bazénoch s termálnou vodou, Dunajská Streda (zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja)

Chcete zažiť dokonalý relax? Vyberte sa na cyklovýlet a objavte krásy Žitného ostrova . Cyklotrasa, počas ktorej sa môžete osviežiť až v troch termálnych kúpaliskách, je dlhá 26,58 km. Je ideálna aj pre menších cyklistov, pretože po celej dĺžke je rovinatá. Prináša nádherné prírodné a cyklistické zážitky. Trasa sa začína pri kúpalisku Thermalpark Dunajská Streda. Z Dunajskej Stredy sa dostanete po cyklotrase do Topoľníkov. Tu si môžete oddýchnuť na termálnom kúpalisku, ktoré sa nachádza na okraji obce. Oplatí sa zastaviť v Trhovej Hradskej, v cukrárni Dolce Vita, kde môžete ochutnať tradičnú štrúdľu. Cestu pokračujte ďalej do Okoča. Odtiaľ sa po cyklotrase dostanete do Veľkého Medera. Aby ste sa dostali do Thermal Corvinusu, musíte prejsť cez mesto. Vo Veľkom Mederi si zaslúžene dajte aj dva-tri kopčeky remeselnej zmrzliny.

Náš tip: Stiahnite si mobilnú aplikáciu Kukkonia, nájdete v nej všetky cyklotrasy na Žitnom ostrove.

Thermal Corvinus Veľký Meder- vodné atrakcie, Dunajská Streda (zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja)

Šaštín – Stráže

V jednom z najznámejších slovenských pútnických miest sa nachádza niekoľko Národných Kultúrnych Pamiatok. Najnavštevovanejšiu z nich, Baziliku Sedembolestnej Panny Márie, dekorovanú krásnymi freskami dopĺňa oltár z červeného mramoru či veľkolepý organ z roku 1950, ktorý je najväčším organom na Slovensku.

Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín - Stráže (zdroj: Slovensko z neba)

Borovicové lesy sú rajom hubárov a s niekoľkými jazerami s pieskovými plážami tvoria nádherné prostredie v rekreačnej oblasti Gazárka, ktorá je vyhľadávaným miestom turistov. Vyznačené cyklotrasy ponúkajú 23 km jazdy na bicykli v príjemnom prostredí po spevnených lesných cestách s miernou a ľahkou náročnosťou.

Piešťany – raj cyklistov

Nie sú len kúpeľným mestom, ale aj skvelou dovolenkovou destináciou pre milovníkov cyklistiky. Okolité kopce ponúkajú výborné podmienky pre horskú cyklistiku, mesto a priľahlé obce zasa nespočetné možnosti cestným cyklistom. Sieť cyklotrás umožňuje pekné výlety náročnejším športovcom, ale aj rodinám s deťmi. Veľmi atraktívny je Kolookruh Sĺňava, trasa okolo priehradného jazera, na ktorej sa môžete zastaviť a vyskúšať si v zátokách a na plážach vodné športy. Na cyklochodníku Dubová si zasa môžete zacvičiť na exteriérových fitness strojoch. Piešťany sú pre všetkých návštevníkov dostupné všetkými dopravnými prostriedkami, vďaka Letisku Piešťany aj letecky.

Letecký pohľad na Kúpeľný ostrov, Piešťany (zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja)

Cyklotrasa okolo Sĺňavy, Piešťany (zdroj: Paulína Mokošová)

Zaparkujte bicykel a prejdite si historickú Trnavu

Sú mestá, ktorými sa prejdete a cítite sa v nich ako doma. Majú výnimočnú atmosféru, ktorá si získa každého a vždy objavíte niečo nové. Presne taká je Trnava. Aj keď má svoje čaro počas celého roka, leto je niečím špeciálne. Večerné prechádzky s jemným vánkom pripomínajú chvíle pri mori. Preplnené terasy sú ako vystrihnuté z európskych metropol a smiechu šťastných ľudí kontrujú majestátne zvony. Trnava je mesto, ktoré žije a pulzuje tou najlepšou energiou. Vďaka historickým uličkám, meštianskym domom, kostolným vežiam, industriálnym pamiatkam a kaviarenskému životu sa tak môžete ocitnúť vždy v inom období. Spoznajte Trnavu a jej okolie.

Nádvorie Trnava (zdroj: Krajzazitkov.sk)

Mestská veža Trnava (zdroj: Krajzazitkov.sk)

Prechádzky po cudzom meste sú veľakrát dobrodružstvom. No ísť na ne so sprievodcom je zážitok. V Malom Ríme neustále ožívajú príbehy a dejiny prostredníctvom skúsených turistických sprievodcov, ktorí im vždy vdýchnu nový život. Či už ste milovníkom histórie, vína, architektúry alebo umenia, určite by ste ich nemali vynechať. V ponuke nájdete 9 tematických prehliadok v slovenskom, anglickom, maďarskom, nemeckom, francúzskom i ruskom jazyku. Prehliadky so sprievodcom si môžete rezervovať vopred v Turistickom informačnom centre – Región Trnava alebo online.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Trnava (zdroj: Krajzazitkov.sk)

