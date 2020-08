Dovolenka v Trnave, dobrý nápad!

Sú mestá, ktorými sa prejdete a cítite sa v nich ako doma. Majú výnimočnú atmosféru, ktorá si získa každého a vždy objavíte niečo nové. Presne taká je Trnava.

Aj keď má Trnava svoje čaro počas celého roka, leto je niečím špeciálne. Večerné prechádzky s jemným vánkom pripomínajú chvíle pri mori, preplnené terasy sú ako vystrihnuté z európskych metropol a smiechu šťastných ľudí kontrujú majestátne zvony. Trnava je mesto, ktoré žije a pulzuje tou najlepšou energiou. Vďaka historickým uličkám, meštianskym domom, kostolným vežiam, industriálnym pamiatkam a kaviarenskému životu sa tak môžete ocitnúť vždy v inom období.

Nádvorie Trnava cez deň na jeseň (zdroj: Matúš Koprda)

Prechádzky po cudzom meste sú veľakrát dobrodružstvom. No ísť na ne so sprievodcom je zážitok. V Malom Ríme neustále ožívajú príbehy a dejiny prostredníctvom skúsených turistických sprievodcov, ktorí im vždy vdýchnu nový život. Či už ste milovníkom histórie, vína, architektúry alebo umenia, určite by ste ich nemali vynechať. V ponuke nájdete 9 tematických prehliadok v slovenskom, anglickom, maďarskom, nemeckom, francúzskom i ruskom jazyku. Prehliadky so sprievodcom si môžete rezervovať vopred v Turistickom informačnom centre – Región Trnava alebo online.

Stredovek pod hradbami - nefalšovaná atmosféra stredovekého života, Trnava (zdroj: Matúš Koprda)

Jednou z dominánt Malého Ríma je nepochybne Mestská veža. Vedeli ste však, že jej srdce bije už 290 rokov a stará sa oň už päť generácií rodiny Nemčekovej? Starostlivosť o najzachovalejší mechanický hodinový stroj nie je v tomto prípade prácou, ale životným poslaním. Mestská veža je otvorená od 10.00 do 18.00 hod. a výhľad na celé mesto až po Malé Karpaty si môžete vychutnať sedem dní v týždni.

Medzi ďalšie najnavštevovanejšie dominanty patrí Bazilika sv. Mikuláša, Katedrála sv. Jána Krstiteľa a Kostol sv. Jakuba. Otváracie hodiny kostolov nájdete na www.regiontrnava.sk .

Mestská veža Trnava (zdroj: krajzazitkov.sk)

Srdcom obce Dolná Krupá a najkrajším príkladom vidieckej klasicistickej architektúry na Slovensku je Kaštieľ Dolná Krupá. V minulosti preslávený menom rodiny Brunsvik, hudobným géniom Ludwigom van Beethovenom, či rozáriom grófky Chotekovej. Milovníci prírody, kvetov a predovšetkým ruží si prídu v Dolnej Krupej na svoje. Je tu nielen vynikajúca medovina Apimed v medovom centre Medolandia, ale tiež najväčšie súkromné rozárium na Slovensku.

Kaštieľ je príkladom klasicistickej architektúry, preslávený menom rodiny Brunsvik, hudobným géniom Ludwigom van Beethovenom, či rozáriom grófky Chotekovej, Dolná Krupá (zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja)

Degustačná pivnica, VILLA APIMED (zdroj: Medolandia, VILLA APIMED)

Z veže romantického zámku, z hradiska Molpír, či z niektorého z okolitých vrchov sa vám naskytne pohľad na malebnú obec, ležiacu na úpätí Malých Karpát. Vydajte sa po stopách nevšedného prírodného bohatstva, ochutnajte lokálne špeciality i sladkú medovinu Včelco v obci previazanej s osudmi členov grófskej rodiny Pálfi ako aj vynálezcu padáka Štefana Baniča. Romantické chodníčky a turistické trasy čakajú len na vás!

Výhľad na Smolenický zámok (zdroj: krajzazitkov.sk)

Príjemné posedenie v Medovinárstve Včelco, ktoré vyrába originálnu značkovú medovinu Včelovina a spracováva včelie produkty, Smolenice (zdroj: Včelco)

Ťažko hľadať miesto, ktoré by sa magickou atmosférou vyrovnalo vinárstvu rodiny Zvolenských - Terra Parna . Budova vinárstva, ktorá získala ocenenie od Spolku slovenských architektov, dokonale dotvára obraz zelených vinohradov Ružovej doliny, vysadených na mieste, kde kedysi vinič pestovali už jezuiti. Tí uprostred vinice postavili vežičku – rozhľadňu, ktorá sa stala symbolom vinárstva. Kvalite vína tu pridáva fakt, že strapec hrozna do lisu „necestuje“ viac ako pár metrov.

Jazz vo vinohrade vo vinárstve Terra Parna, Suchá nad Parnou (zdroj: Terra Parna)

Rodinné vinárstvo Terra Parna (zdroj: Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism)

