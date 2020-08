Adela Vinczeová krotila vášne Zavarčanov

Stretnutie medzi investorom a obyvateľmi bolo emotívne

11. aug 2020 o 11:38 Peter Briška

TRNAVA. Spoločnosť ewia by chcela postaviť moderný závod na ekologické zhodnocovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území Zavara.

Podľa zámeru by bol viac ako tri kilometre od posledného domu v obci. Domácim sa to však nepozdáva. Starosta zorganizoval minulý pondelok (3. augusta) stretnutie občanov a poslancov so zástupcami spoločnosti, aby sa priamo od nich dozvedeli, o čo vlastne ide.

Zo stretnutia. (zdroj: Jozef zo Zavara. )

Na prekvapenie všetkých domácich, celú diskusiu moderovala Adela Vinczeová, ktorá mala byť medzi dvoma stranami akýmsi mediátorom. Prišla na pozvanie investora.

Zvládla to

„Akcie podobného typu bývajú moderované bežne. Pre pani Vinczeovú sme sa rozhodli, pretože je príkladom vedenia udržateľného spôsobu života a má prehľad aj v otázkach odpadového hospodárstva.