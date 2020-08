Spôsobili dopravné nehody a prišli o vodičáky. Polícia eviduje viacero závažných priestupkov

Pri jednej nehode bolo viacero účastníkov, medzi ktorými boli aj deti.

10. aug 2020 o 13:07 SITA

BRATISLAVA/TRNAVA. Traja vodiči prišli cez víkend o vodičské preukazy. Dôvodom bola nesprávna jazda cez križovatku a nerešpektovanie dopravného značenia.

Vo všetkých prípadoch išlo o závažné priestupky, ktoré spôsobili dopravné nehody, pri dvoch nehodách dokonca aj zranenia. Ako informovala trnavská krajská polícia, najzávažnejšia nehoda sa stala v nedeľu podvečer v Trnave.

Tridsaťdvaročná vodička vychádzala z Ulice J. Sambucusa na Študentskú. Pri odbočovaní prehliadla prichádzajúcu Fabiu a zrazili sa. Po náraze vynieslo vodiča na Škode na chodník a auto zachytilo dve cyklistky.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako uviedla polícia, účastníkmi nehody bolo 6 osôb, z toho 2 deti vo veku 2 rokov a jedna 8 ročná cyklistka. Obaja vodiči na osobných autách, a dve cyklistky – matka s dievčatkom, boli prevezené so zraneniami do trnavskej nemocnice. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpeli všetci zranenia s dobou liečby do 6 týždňov.

Prečítajte si tiež: Obyvateľov chcú naučiť ekologickejšiemu správaniu Čítajte

V sobotu prišli o vodičáky dvaja vodiči. Dvadsaťsedemročný Rakúšan na BMW spôsobil krátko pred obedom nehodu pri výjazde z diaľnice D1 na Hlohovec. Vodič nerešpektoval „stopku“ a vošiel do križovatky, kde sa zrazil s Octáviou. Pri nehode sa obaja vodiči zranili.

Krátko na to v Trnave vošiel do križovatky na červenú 36-ročný vodič z okresu Myjava a zrazil sa s Toyotou Auris, ktorú šoférovala 37-ročná žena. V tomto prípade sa našťastie nikto nezranil.