Ako chutí káva v Trnavskom kraji

Miesta, kde si vychutnáte najlepšiu kávu a o tom, že sa oplatí za kávou cestovať.

12. aug 2020 o 10:25

Spoznajte miesta, kde si vychutnáte najlepšiu kávu v Trnavskom kraji a uvidíte, že za kvalitnou kávou sa oplatí cestovať. Trnavský samosprávny kraj vám v spolupráci s magazínom Kávičkári prináša tipy na tie najlepšie kaviarne v Trnavskom kraji.

(zdroj: Kávičkári.sk)

Za kávou sa oplatí cestovať do Senice, konkrétne do kaviarne Positivo - café & bar. Pokiaľ máte chuť na kávu alebo osviežujúci drink na terase, tu ste na dobrom mieste. Personál vám rád pripraví kávu značky Manuel, ale vychutnať si môžete aj Ebenicu. Kto rád testuje nové chute, iste ocení možnosť zakúpiť si špeciálne jednoodrodové kávičky, ktoré pre kaviareň napražil Ritual Coffee z Trnavy. Obľúbiť si môžete napríklad aj domáce Herbert Sirupy, rovnako nepohrdnite ani vínkom. Majitelia stavili na slovenských VÍNO MRVA & STANKO a.s., Golguz Hlohovec a KARPATSKÁ PERLA, ale nájdete tu aj legendárne novozélandské sauvignony z oblasti Marlborough.

Adresa: Hviezdoslavova 484/6, Senica.

Facebook: @positivo.cafe.bar

Interiér štýlovej kaviarne vo familiárnom prostredí v centre mesta - kaviareň Positivo café & bar, Senica (zdroj: Kávičkári.sk)

Mesto Trnava sa môže popýšiť hneď viacerými kaviarničkami s kvalitnou kávou, príjemnou atmosférou a profesionálnou obsluhou. Pozývame vás do Synagóga Café. Bývalá synagóga sa stala kaviarňou a kultúrnym centrom a pre Trnavu symbolom, ktorý jej závidia nielen okolité mestá, ale aj štáty. Ortodoxná synagóga bola postavená v 19. storočí a fungovala pre veriacich s prestávkami až do 50. rokov minulého storočia. Začiatkom 90. rokov 20. storočia sa synagóga v rámci reštitúcií navrátila židovskej obci a tá ju následne predala do súkromného vlastníctva. Po kompletnej rekonštrukcii boli jej brány znovu otvorené – teraz pre širokú verejnosť.

V tejto štýlovej kaviarni plynie čas akosi pomalšie. Synagóga Café je zaujímavá predovšetkým svojou architektúrou, sekunduje jej však aj chutná káva značky Montecelio. Rovnako, ako aj výber chutných koláčov, medzi ktorými si každý nájde ten, ktorý mu zlomí srdce.

Adresa: Haulíková 2, Trnava.

Instagram: @synagoga_cafe

Interiér Synagóga Café, kaviarne s jedinečnou atmosférou v odsvätenej ortodoxnej synagóge, Trnava. (zdroj: Kávičkári.sk)

Ikona trnavskej, ale pokojne povedzme aj celoslovenskej kaviarenskej scény je Kaviareň Thalmeiner.

Kávičku si môžete vychutnať vo vnútri kaviarne, ktorá je rozdelená na viac častí alebo na slnečnej terase, s výhľadom priamo na Trojičné námestie. Raňajky sa časom zmenili na brunch podávaný až do 14:00 hod. a nakoľko je veľmi obľúbený, môže sa stať, že si na svoje miesto budete musieť chvíľku počkať. Chuťové poháriky však asi zapracujú pri vitrínkach s koláčikmi, ktoré sú samozrejme domáce. Nájdete medzi nimi klasiky, ale aj bezlepkové torty či sezónne a aj raw koláčiky.

Adresa: Trojičné Námestie 4, Trnava.

Instagram: @thalmeiner

Interiér štýlovej talianskej kaviarne minulého storočia s veľmi príjemnou atmosférou - kaviarne Thalmeiner, Trnava (zdroj: Kávičkári.sk)

Pri potulkách hlohoveckým regiónom natrafíte na kvalitnú kávičku v Medúza Caffé. Aj Hlohovec sa môže popýšiť peknou kaviarňou, ktorá má šmrnc. „Medúzu“ možno nenájdete na prvýkrát, avšak hľadanie stojí zato. Ukrytá je v malej a úzkej pasáži v centre mesta. Obrastená padavým viničom poskytuje ten správny pocit počas každého ročného obdobia.

Špecialitou podniku sú domáce limonády či koláče a nechýbajú ani raw, ktoré sú skutočne znamenité. Každý kávičkár si určite pochutí na káve značky Montecelio. Ak máte chuť na čokoládu, tu si vychutnáte tú pravú z Belgicka.

Adresa: Pribinova 13, Hlohovec.

Instagram: @meduzacaffe

Interiér kaviarne, ktorá má šmrnc - Medúza Caffé, Hlohovec (zdroj: Kávičkári.sk)

Kúpeľné mesto Piešťany ponúka kvalitnú kávu v útulnej kaviarničke Villa Vodička, ktorá sa nachádza vedľa vyhlásenej piešťanskej zmrzlinárne Mona Lisa. Oddýchnuť si môžete v priestoroch a na chladivej terase Villa Vodička, ktoré na vás dýchajú históriou a eleganciou v srdci známeho slovenského kúpeľného mesta Piešťany.

Okrem kávy pre skutočných labužníkov, 100 % arabiky francúzskej značky Franck, si môžete vychutnať limonády z domácich sirupov, bezlepkové aj vegánske koláče. K špecialitám Villy Vodičky patrí aj čapované nepasterizované pivo značky Frambor.

Náš tip: Objednajte si kávu zalievanú liečivou piešťanskou vodou, tzv. vajcovkou, ktorá je špecialitou podniku. Možno tak ulahodíte nielen vašim chuťovým bunkám, ale aj zdraviu.

Adresa: Námestie Slobody 23, Piešťany.

Instagram: @villa_vodicka_piestany

Interiér kaviarne Villa Vodička, ktorý je plný historických artefaktov, hudobných nástrojov i hier, Piešťany (zdroj: Kávičkári.sk)

V Dunajskej Strede objavte štýlovú kaviareň Buena Coffee House, ktorú ponúka región Žitného ostrova.

Výberová jednoodrodová káva, výborné koláče či čerstvé šťavy. Buena Coffee House v Dunajskej Strede je príjemným osviežením, za ktorým sa oplatí vyraziť. Pokiaľ máte chuť na experimenty, vychutnajte si na terase aj pravú tureckú kávu, ktorú vám pripravia v štýlovej džezve.

Káva je v tejto kaviarni alfou a omegou. Okrem pôžitku z káv z pražiarní Green Plantation, Coffeein, Rebel Bean, Doubleshot, Square Mile Coffee, La Boheme Cafe, Diamonds Roastery, Casino Mocca a iných si môžete vychutnať aj prémiovú čokoládu. Samozrejmosťou sú aj domáce koláče, ako cheesecakey či obľúbené raw, ktoré si môžu vychutnať aj ľudia s intoleranciami.

Adresa: Korzo Bélu Bartóka 14, Dunajská Streda.

Instagram: @budenacoffeehouse

Príjemný interiér kaviarne s kvalitnou kávou Buena Coffee House, Dunajská Streda (zdroj: Kávičkári.sk)

