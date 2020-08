Spartak Trnava má v hľadáčiku aj Martina Škrtela

Prvoradým cieľom je horná šestka, ale aj práca s mladými hráčmi.

5. aug 2020 o 19:47 TASR, Karin Talajková

TRNAVA. Dnes (5. augusta) zorganizovalo vedenie Spartaka Trnava predsezónnu tlačovú konferenciu, na ktorej sa vyjadrilo k tvorbe nového kádra.

Ten prešiel počas krátkej letnej prestávky veľkou obmenou.

Zmeny v kádri nie sú vylúčené

Štvrtý tím uplynulého ročníka Fortuna ligy posilnilo zatiaľ pätnásť hráčov, s výnimkou islandského obrancu Birkira Jónssona ide všetko o slovenských futbalistov.

Domov sa vrátili bývalí hráči Spartaka Martin Mikovič a Ján Vlasko, nositeľmi kvality by mali byť aj Erik Pačinda, Martin Bukata či Jakub Grič. Z odchodov bude najťažšie zaplátať dieru po Alexovi Sobczykovi. Rakúsky útočník, ktorý bol v minulej sezóne s ôsmimi gólmi najlepší strelec tímu, zamieril do poľského Górniku Zabrze.

"Ak si spomínate, po prvom zápase v Michalovciach som povedal, že káder treba poslovenčiť, čo sa aj stalo. Myslím si, že vo výraznej miere. Hoci nemám nič proti zahraničným hráčom, je diametrálny rozdiel, ak hrá Slovák, ktorý si značku Spartak Trnava váži trochu viac," uviedol na konferencií tréner klubu Marián Šarmír.

Oslovili aj Škrtela

Už dlhšie sa v médiách špekuluje aj o návrate Martina Škrtela na Slovensko a jeho možnom príchode do Spartaka.

„Martin má ešte povinnosti vo svojom tureckom klube, ktorý dnes hrá zápas Európskej ligy. Samozrejme, my by sme radi Martina videli v našom drese, sme s ním dlhodobo v kontakte, urobili sme všetko, čo sa dalo, dostal konkrétnu ponuku a je teraz na ňom ako sa rozhodne,“ povedal riaditeľ Milan Cuninka.

Káder sa ani zďaleka nepovažuje v tejto chvíli za kompletný. Do úvodného zápasu však zrejme k ďalším zmenám nepríde. „Ešte by sme sa chceli posilniť na niektorých postoch,“ uviedol športový riaditeľ Andrej Kostolanský.

Rusov bude kapitánom aj naďalej

Kostolanský objasnil aj situáciu okolo odchovanca Sebastiána Nebylu, ktorý posilnil D. Stredu. „Ten proces bol dlhší, Sebastián tu bol na testoch, dostal oficiálnu ponuku, rozhodol sa inak a my mu želáme veľa šťastia do ďalšej kariéry.“

Kapitánom Spartaka bude aj naďalej brankár Dobrivoj Rusov. Ten sa na novú sezónu teší a veľa si od nej sľubuje. "Káder vyzerá zaujímavo, prišlo veľa posíl. Sú medzi nimi aj hráči, s ktorými som predtým v Spartaku hral a odviedli pre tento klub dobrú prácu. Pôjdeme od zápasu k zápasu, to je základ. Nechceme si nastaviť latku vysoko a vyvíjať na nás prehnaný tlak. Za celé mužstvo však môžem vyhlásiť, že urobíme maximum pre úspech. Sám som zvedavý, čo to prinesie," poznamenal 27-ročný odchovanec Spartaka.

Nemajú prehnané očakávania

Tréner Marián Šarmír predstavil aj očakávania mužstva. „Prvoradým cieľom je postup do hornej šestky, druhoradým cieľom je zapracovať mladých, ktorých sme si vytipovali a dať im šancu. Keď sa toto podarí, tak si ciele môžeme posunúť vyššie.“

Trnavčanom v ročníku poznačenom pandémiou koronavírusu tesne unikla miestenka v Európskej lige UEFA, keď vo finále baráže podľahli doma Ružomberku 0:2. V novej sezóne je ich cieľ obsadiť šieste miesto.

"Myslím si, že sila nového kádra je dostatočná. Nechceme si však dávať prehnané ciele v tom zmysle, že ideme bojovať o európske poháre. Lepšie je, ak budeme pôsobiť skromne a pokúsime sa tam dostať poctivou prácou. Keď sa pozrieme na to, aká obmena nastala v kádri, považujem toto umiestnenie za adekvátny cieľ. Ďalším je zapracovať do mužstva mladých hráčov, z ktorých môže klub neskôr profitovať ich predajom. Ak sa to podarí, budem spokojný. Šancu odo mňa mladí chlapci určite dostanú," povedal na stredajšej tlačovej konferencii tréner Marián Šarmír.

Riaditeľ klubu Milan Cuninka sa vyjadril k finančnej situácii klubu. „Korona zasiahla asi všetky odvetvia a narobila problémy aj nám. Ten rozpočet nie je taký, aký sme si predstavovali, ale vidíte na tých vstupoch, že robíme maximum pre to, aby sme hrali o popredné priečky. Stále však hľadáme ďalších partnerov, ktorí nám pomôžu dostať sa vyššie. Môžem však povedať, že v tomto okamihu sme finančne stabilizovaní a verím, že to bude zaujímavá sezóna,“ uzavrel Cuninka.

V 1. kole nového ročníka nastúpia futbalisti Spartaka Trnava v sobotu o 19.00 h na pôde MFK Zemplín Michalovce. Doma sa prvýkrát predstavia v utorok 11. augusta proti Ružomberku.

Zmeny v kádri:

príchody: Stanislav Olejník (FK Poprad), Ján Vlasko (Puskás Akadémia FC), Sebastián Gembický (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Jakub Grič (MFK Zemplín Michalovce), Mário Mihál (FK Senica), Sebastián Kóša, Tomáš Hambálek (obaja FC Nitra), Marek Václav (FK Dubnica nad Váhom), Erik Pačinda (Viktoria Plzeň), Martin Bukata (MFK Karviná), Birkir Jónsson (HK Kópavogur, hosťovanie), Martin Mikovič (Termalica Nieciecza), Matej Jakúbek (FK Dubnica nad Váhom, návrat z hosťovania), Gergely Tumma (FC Košice, návrat z hosťovania), Kristián Mihálek (FK Pohronie, návrat z hosťovania)

odchody: Alex Horváth, Oliver Burian (obaja FC Petržalka, hosťovanie), Martin Gamboš (MŠK Žilina, koniec hosťovania), Alex Sobczyk (Górnik Zabrze), Dijan Vukojevič (Norrby IF), Jakub Krč, Theofanis Tzandaris, Malkolm Moenza (hľadajú si klub)

v riešení: Marko Tešija

Súpiska:

Brankári: Ľuboš Kamenár, Dobrivoj Rusov, Dominik Takáč, Patrik Vasiľ

Obrancovia: Izuchukwu Anthony (Nig.), Birkir Jónsson (Isl.), Sebastián Kóša, Mário Mihál, Martin Mikovič, Milan Sekera, Gergely Tumma, Matúš Turňa, Marek Václav

Stredopoliari: Samuel Benovič, Martin Bukata, Saymon Cabral, Allecks Godinho (obaja Braz.), Jakub Grič, Tomáš Hambálek, Matej Jakúbek, Kristián Mihálek, Johnson Nsumoh (Nig.), Ján Vlasko, Yann Yao (Pobr. Slon.)

Útočníci: Sebastián Gembický, Stanislav Olejník, Erik Pačinda, Bamidele Yusuf (Nig.)

hlavný tréner: Marián Šarmír

asistent: Tomáš Prisztács

tréner brankárov: Pavel Kamesch

kondičný tréner: David Moravec

Prípravné zápasy:

FC Spartak Trnava - FK Poprad 2:0 (2:0)

Góly: 14. Olejník, 18. Gembický

FC Spartak Trnava - FK Pohronie 1:1 (1:0)

Gól FCST: 40. Grič

Sigma Olomouc - FC Spartak Trnava 1:1 (0:0)

Gól FCST: 82. Pačinda (z 11 m)