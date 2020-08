OOCR Rezort Piešťany vyhlásil súťaž na nové logo

6. aug 2020 o 10:19 TASR

Piešťany. (Zdroj: By Palickap - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69056241)

PIEŠŤANY. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany robí ďalší krok k posilneniu svojej identity. Z verejnej neanonymnej súťaže by malo vzísť nové logo aj vizuálny štýl organizácie. Informovala o tom výkonná riaditeľka OOCR Tatiana Nevolná.

"Predmetom súťaže je návrh nového loga a jeho aplikácií vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu. Zmena dizajnu loga by mala zodpovedať meniacim sa podmienkam v mediálnej sfére," uviedol predseda predstavenstva Rezortu Piešťany Michal Bezák. Podľa Nevolnej by malo byť nové logo moderné, pútavé, ľahko zapamätateľné a malo by vystihovať charakter organizácie.

Súťaž je určená pre odbornú i laickú verejnosť, pre výtvarníkov, profesionálnych grafických dizajnérov, grafické štúdiá a študentov súvisiacich odborov. Uzávierka prihlášok je 30. septembra, vyhodnotenie bude najneskôr do 15. októbra. Súťažné návrhy bude posudzovať sedemčlenná komisia, za víťazný návrh a vypracovaný dizajn manuál vyplatí vyhlasovateľ autorovi finančnú odmenu.

OOCR má v súčasnosti devätnásť členov, okrem mesta Piešťany a Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany sú to okolité obce, letisko i miestne hotely.